影／奇！天上突傳鈴鐺聲 便當店垂降吊籃送菜40年
近期有民眾行經南投水里街區，突然聽到天上傳出鈴鐺響聲，好奇一看，竟有菜籃從天而降，了解後發現是傳送熱騰騰的菜餚給樓下的便當店，感覺新奇將影片PO網引熱議。但這對在地人而言，習以為常，因店家這樣送菜已經40多年。
有民眾到南投水里遊玩，發現有便當店竟從3樓高處垂降菜籃，送菜到1樓，一開始以為是疫情時沿用下來的送餐作法，詢問才知道，是1樓店面空間不足，將廚房設在3樓，補菜就用吊籃傳遞，因為覺得很新奇，所以錄影並分享上網。
而因菜籃從天而降時，還伴隨著響亮的鈴鐺聲，畫面獵奇有趣，引發網友討論；不過，這對該店的老顧客，甚至水里當地民眾卻是習以為常，因為這家便當店在地經營已40多年，一直以來都是用吊籃將熱騰騰的菜餚，從3樓送到1樓。
至於為何懸掛鈴鐺，便當店業者則表示，40多年前買下該店面，要開店時才發現1樓面積不足，當時就把廚房設在3樓，並且用吊籃垂降送菜到1樓，但送菜過程怕會砸到人，所以掛鈴鐺用聲音來提醒下面的人，地面也有噴上警告標示。
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