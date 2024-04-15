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彰縣施打第2劑9價HPV疫苗 4300名國中女生受惠

中央社／ 彰化15日電
彰縣衛生局民國106年起積極實施國中女生HPV疫苗接種計畫。圖／彰化縣政府提供
彰縣衛生局民國106年起積極實施國中女生HPV疫苗接種計畫。圖／彰化縣政府提供

彰化縣衛生局從4月開始，免費幫縣內國中女學生施打第2劑公費9價人類乳突病毒疫苗；衛生局指出，醫療團隊將依序到全縣49所國中施打，約有4300名女學生受惠。

彰縣衛生局從民國106年起積極實施國中女生人類乳突病毒疫苗接種計畫，而人類乳突病毒疫苗也就是俗稱的子宮頸疫苗，至今已連續實施8年。

彰縣衛生局長葉彥伯今天接受中央社記者電訪時說，子宮頸癌是少數可透過疫苗預防的癌症之一，9價HPV（人類乳突病毒）疫苗不僅能預防子宮頸癌，同時對於HPV相關的陰道癌、外陰癌、陰莖癌、肛門癌、生殖器疣等癌症也具有保護效果。

葉彥伯指出，衛生局去年9月底幫國中女學生施打第1劑的9價HPV疫苗，今年4月開始施打第2劑9價HPV疫苗，衛生局安排的醫療團隊會依序前往各校施打，估計全縣49所國中約有4300名女學生受惠，如在學校施打時因故無法接種的女學生，想補打可跟衛生所聯絡安排時間。

彰縣衛生局表示，9價HPV疫苗在青少女時期、無性經驗及未感染人類乳突病毒者的接種效果更好，能最大程度地提高預防效益，不過疫苗接種並不能百分之百免除子宮頸癌風險，因此仍建議定期接受子宮頸抹片檢查，有助於早期發現癌前病變。

HPV 子宮頸癌 疫苗 葉彥伯

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