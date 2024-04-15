南投縣政府組織再調整 2局處2業務將大風吹

南投縣政府今年增設交通管理所、青年發展所及教育處運動發展科，元旦才上路，近期再修正組織自治條例，擬將社會及勞動處改設為所屬一級機關「社會及勞動局」，原住民行政局改設為府內一級單位「原住民行政處」，部分局處業務也調整。

南投縣過去無青年事務專責單位，且為完善縣內交通建設、發展全民體育縣府，縣府去年著手增設交通管理所、青年發展所2個二級機關及隸屬教育處的運動發展科，今年元旦才上路；近期再提案調整部分局處業務，更有局處將「大風吹」。

縣府人事處近期提案修正「南投縣政府組織自治條例」部分條文，其中，府內「社會及勞動處」改設為所屬一級機關「社會及勞動局」，原一級機關的「原住民族行政局」改設為府內一級單位「原住民族行政處」。

另，建設處品質管理及工程查核業務移撥至工務處、計畫處檔案管理業務與新聞及行政處部分業務調整；另，資訊處理職系增置「高級分析師」職稱；目前已經縣務會議討論通過，後續將依程序送南投縣議會審查。

人事處說明，局為府外所屬一級機關，處則為府內一級單位，兩者職務列等相同，無上下級之分、也不涉及升格；而社勞及原民2局處擬調整，是為因應社勞處業務多且繁雜，考量其業務運作需求，讓其組織編制更具彈性且更便民，改設為局。

而社勞處現有編制為社會行政、社會救助、社會福利、社工及兒少、勞工行政、勞資關係、婦女福利及保護等7科別；若改設社勞局，將依業務把社會福利科拆分成「老人福利科」、「身心障礙福利科」，並新設「成人保護科」，調整為9科別。