南投垃圾 堆積破25萬噸

南投縣因無焚化爐，僅能委外由他縣市代燒垃圾，但常因各地焚化爐設備老舊、歲修或居民抗議等因素，遭減量、甚至拒收，導致垃圾堆積嚴重。去年堆置量逾24萬公噸，近期各地更因春節期間垃圾爆量，自地自顧不暇，先停收南投垃圾，導致垃圾堆積總量增加，已突破25萬公噸。

南投全縣垃圾堆積量已破25萬公噸，又以草屯堆置逾6萬公噸最多，其次為竹山約6萬公噸、南投市近2萬公噸，過年後外運代燒雖卡關，但4月底後可望恢復與友善縣市協調的外運量。

環保局表示，垃圾外運代燒須與外縣市配合，短期內恐難快速去化，為此強化垃圾篩分，再封膜打包暫置，減少垃圾體積，也能降低臭味，並定期進行環境監測，設有遠端即時溫度監控，異常時就會灑水降溫。

草屯清潔隊內垃圾原本堆積如山、高度直逼一旁高壓電塔，經篩分打包後已少了大半，取而代之的是層層堆疊的白色圓柱；而去年堆在埔里清潔隊旁達9000公噸的垃圾山，過年前優先外運清除，已減至約6000公噸。

縣府表示，為加速解決去化，除與外縣市協調代燒，更導入民間力量，預計清運今年所產出的8萬公噸垃圾，還能消化堆積垃圾約5萬公噸，盡可能在今年底前將總量降至20萬公噸。