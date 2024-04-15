搶救人口 彰化趕建托嬰中心

彰化縣人口「跌跌」不休，縣府為挽救出生率，積極廣設公托，目前公托僅4處，每處收托30-40人，縣府表示，今年陸續有5處公托要營運，每處最多可收托60人，更規畫1鄉鎮市1公托，預計2026要達到28處公托，讓年輕人敢生小孩。

今年3月彰化縣人口數123萬5255人，比2月再減少1254人，縣府為挽回少子化頹勢，全力趕建托嬰中心委外經營，主要與衛生局的衛福大樓老幼共融，已營運的有二林鎮、和美鎮、社頭鄉、埔心鄉等4處。

社會處長王蘭心表示，完善托嬰環境有助穩定年輕人口留鄉，社會處與衛生局合作興建衛福大樓，員林市、芳苑鄉、北斗鎮、竹塘鄉、大城鄉等5處硬體建設已完工，現正進行室內裝潢和軟體設施，今年大樓落成啟用後即可招生，預計可再增5處。

王蘭心說，公立托嬰中心的收托人力為1比4，每名保育員照顧4名嬰幼兒，收費每人每月7000元，扣除政府補助後，家長負擔不多，只有副食品費每人每月1000至2000元，廣受家長肯定；不過公托僧多粥少很搶手，現有公托收托30至40人，未來新設公托視收托空間，最多收托60人，滿足家長需求。

縣府表示，預計2026年底前，全縣26鄉鎮市至少1鄉鎮市1公托，彰化市、員林市各規畫2處，透過就近廣設公托、提高托育人數，緩和彰化人口外流。

彰化縣人口數在1971年達131萬5034人最高峰，隨後逐年遞減，2022年4月跌破125萬人口大關，只剩124萬9807人，也跌破升格直轄市的美夢；2023年11月減至123萬9614人。