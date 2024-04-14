員工看不下去離職！台中頂級和牛燒肉店遭稽查 牛肉、醬料過期快半年
台中市西屯區一家知名燒肉店EMPEROR 被檢舉使用過期肉品，台中市政府食品藥物安全處據報前往稽查，當場查獲包含豆瓣醬、牛肉、味噌、冷麵等數項過期食品，已立即封存，後續將通知負責人陳述說明後，將依違反食安法第15條第1項第8款規定處6萬元以上、2億元以下罰鍰。
據了解，這家燒肉店號稱是日本人開設的日本頂級和牛燒肉店。有離職員工說，在該店工作時曾多次反映過期肉品恐造成食安問題，但老闆不重視，反倒說他的想法是錯的，因為無法昧著良心繼續做下去，因此選擇離職，並且向衛生局檢舉。
據了解，這家和牛燒肉店號稱使用頂級和牛，全是日本直送。食安處人員12日傍晚前往稽查發現，有數項肉品，早在去年底都已過期，過期時間達3至5個月不等。
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