會展中心西側展館零進度？中市府：拚明年開工

台中市府提出「國際會展中心興建進度及西側展館規劃進度」專案報告，西側展館預計7年完工。民進黨議員林祈烽批評效率太差，說不定下屆市長8年任期都做不完。市府經發局表示，西側展館因中央與地方一直未達共識，直到立委楊瓊瓔協助，經濟部同意反映成本提高興建經費，行政院核定才拍板，拚明年開工；市府負責的東側展館，今年可完工，預計2025年營運啟用。

林祈烽指出，市長盧秀燕去年在議會表示要積極推動台中國際會展中心等指標性建設帶動會展產業發展，但西側展館在盧任內根本無法完工。

林祈烽說，會展中心西側展館的基地位址、土地讓售，行政院2020年底就核准辦理，經濟部也答應要全額補助興建經費，行政院正式核定西側展館的綜合規劃報告，西側展館何時才能招標發包？何時才能動工興建？整個行政作業卻一拖再拖。

林祈烽批評，專案報告寫預計7年可完工，這還是在招標和施工、不增加建設經費的情況，下所預擬的完工時間，如果再拖延，搞不好下屆市長都做滿8年的任期了，實在太離譜了。

市府指出，西側展館因溝通經費、營收分收比率、土地提供方式等，加上疫情、烏俄戰爭致興建成本大增，中央與地方未達共識。前年經楊瓊瓔協助，經濟部與市府雙方重新估算興建經費及營運收益分收比例達成共識，行政院核准綜合規劃報告後，啟動西側展館興建計畫，拚明年開工、預估2032年完工。