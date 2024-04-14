社宅地論戰 林右昌再槓盧秀燕

中央要求地方政府讓售3%至5%開發土地，供中央興建社會住宅，台中市長盧秀燕前天批中央「不要富人搶劫窮人」，內政部長林右昌昨表示，中央推動社宅已發包超過2000億，盧秀燕說法不夠客觀。台中市地政局表示，中央未具體說明讓售規定，恐衝擊已完成開發區的財務規畫，中市府已完工、動工社宅6104戶，盼中央也加速推動。

中央、地方推動社宅，盧秀燕上月在社宅動工典禮，批評中央一戶都沒蓋好，掀起戰火。

後來台中市標售13、14期重劃區抵費地，遭林右昌隔空喊「不宜」，內政部更發公文要求「暫緩」。盧秀燕前天在議會說，中央應先釋出台糖土地，蓋社宅不要只出一張嘴。

林右昌昨在台北回應盧的說法，他強調「剛好相反」，中央住都中心大力推動社宅，而且利用國公有土地，中央已發包超過2000億元，這是很龐大的投資，盧秀燕說法並不客觀。

林右昌表示，到今年2月，國有財產署統計配合社宅，已經提供82.85公頃的土地，保留96.49公頃可供興辦；台糖提供15公頃的土地，可興建9500戶社宅，在台中有3案1.3公頃，可興建千戶。

林右昌說，去年12月行政院會通過，地方政府市地重劃、區段徵收時，應配合留設3%至5%土地，讓售中央興建社宅；8日已召集縣市政府討論，針對已核准辦理但尚未財務結算的開發區，請縣市評估是否適合作為社宅用地，將以重劃後地價或平均開發成本專案讓售。

台中市地政處表示，中央要求讓售開發區土地蓋社宅的規定，並無明確計畫，8日會議也未有具體內容，若要求保留抵費地給中央社宅，中央應提出配套措施。

地政局強調，已配地的13期重劃區229.57公頃，抵費地占總面積8.5%，14期重劃區總面積403.89公頃，抵費地占總面積8%，當初內政部核定時，財務計畫並無納入社宅用地，因為市府得負擔開發成本，讓售規定恐衝擊開發區財務計畫。