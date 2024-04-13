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助65歲以上長者換居友善社宅 中市推「以屋換屋」計畫

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市住宅處推動「長者以屋換居社宅」計畫，即日起受理申請。圖／中市府提供
中市住宅處推動「長者以屋換居社宅」計畫，即日起受理申請。圖／中市府提供

中市府推動「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，讓現有居住環境不完善的65歲以上長者，可以換到友善的社會住宅，即日起開放申請，只要申請人符合「社會住宅包租代管第4期計畫」相關條件，即可將原有屋子委託市府包租代管，「以屋換屋」，入住社宅，租賃契約1次簽訂3年，3年期滿後經資格審查符合，得再續租，合計租期最長可達12年。

中市住宅處表示，長者在台中市持有的合法房屋，經市府委託業者現勘評定符合「社會住宅包租代管屋況及租屋安全檢核表」規定項目後，即可由市府委託的包租代管業者包租，後再轉租給一定所得以下個人或家庭，包租期間應與長者入住社宅期間相等。

住宅處表示，長者現持有的住宅參與社會住宅包租代管計畫能享有許多優惠，包括免費的租屋管理、房屋稅與地價稅比照自用住宅稅率課徵、每月1.5萬元所得稅扣除額、每年1萬元房屋修繕補助、居家安全保險費用補助等，協助長者輕鬆當房東

住宅處說，這項專案結合「台中市社會住宅包租代管第4期計畫」、「台中市社會住宅隨到隨辦」2項方案能量，能讓長輩從原本未盡完善、不友善生活的居住環境，換居到強調友善生活的社宅，市府歡迎長者多加利用，改善現存障礙的居住環境。

住宅處說，社會住宅引入日照、輔具、托嬰等社福設施，並設置「社區好站」，招募社福單位進駐、辦理友善社區與鄰里的交流活動，友善對年長者居住生活，入住社宅租金也能享有優惠折扣。

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