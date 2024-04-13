彰化海空步道橋下空間優化 多了公仔和休憩點

彰化縣政府優化芳苑鄉海空步道環境，今天橋下空間正式啟用，彰化縣長王惠美說，海空步道2021年啟用後，濕地生態和絕美夕陽景觀成為爆紅打卡景點，希望優化橋下空間後，能讓遊客有更多休憩點，帶動地方觀光發展。

彰化縣政府與芳苑鄉公所今天在在芳苑鄉無極西華宮前舉辦「漫步海空步道悠遊橋下空間慶祝兒童節活動」，芳苑鄉各國中小學生也前來表演，一起歡慶。

王惠美表示，縣政府此次投入1156萬元優化台61線橋下休憩節點空間，也新增從海空步道北出口至南出口建置台 61 橋下步道，沿途有可愛的濕地生態公仔，還有休憩廣場和導覽解說牌供生態教學，及特色浪型座椅讓民眾有休憩空間。

王惠美說，縣府也再向內政部國土署爭取補助1千萬元經費，辦理芳苑鄉漁村聚落海牛人文景觀再造計畫，預計年底前完工，希望讓整體環境更好，更具有故事性，吸引觀光人潮。在地除了有西華宮、白馬峰普天宮，芳苑也有鮮蚵、蚵嗲、枝仔冰、烏魚子等、花生油、芝麻醬等美食，歡迎大家來遊玩。

芳苑鄉長林保玲說，海空步道成為芳苑一大觀光亮點，但有許多遊客反映，只要在烈陽高照日，當地缺乏可以遮陽休息空間，因此公所爭取縣府補助優化橋下空間，讓民眾有更多休憩點，漫步海空步道可以更悠閒，吸引更多親子前來遊玩。