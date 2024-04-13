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彰化同安寮十二庄請媽祖起駕 今年香路改變有原因

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣無形文化資產「同安寮十二庄請媽祖」遶境祈福今天起駕。記者林敬家／攝影
彰化縣無形文化資產「同安寮十二庄請媽祖」遶境祈福今天起駕。記者林敬家／攝影

將近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」宗教盛事今明兩天登場，遵循傳統古香路去「請媽祖」，上千信眾參與，彰化縣府文化局也安排了明華園日劇團演出；因往年第一個遶經的角頭庄是社尾粿店庄安和宮，剛好是今年駐駕的值年大公館，須改路線行走到鹿港，不會像以往一樣路過墳墓區。

同安寮十二庄請媽祖民俗活動2014年登錄彰化縣民俗無形文化資產，縣府支持並保存文化民俗活動，今天一早彰化縣長王惠美及同安寮各庄頭代表前往鹿港天后宮、新祖宮恭迎天上聖母聖駕，隨即展開兩天一夜的遶境祈福活動，途經福興鄉與埔鹽鄉境內部分村莊，晚上在福興鄉大公館社尾村粿店庄安和宮駐駕並舉行團拜儀式。

王惠美說，同安寮十二庄請媽祖，由福興鄉、埔鹽鄉15間廟請鹿港天后宮進香媽、新祖宮同安媽遶境賜福，晚上有隆重的團拜儀式；為保存傳統特色文化，同安寮十二庄自組的陣頭也加入民俗藝陣的行列，包括西勢湖及頂西勢「八音團」、番社永豐宮「車鼓藝陣」，更加完整呈現文化傳統。

同安寮大總理陳有明表示，同安寮十二庄早期因地質貧瘠，難以耕種作物，居民常為爭奪水源有衝突，當時族長提議到鹿港天后宮恭請媽祖神像以解決旱象，果真大雨連下，日後同安寮十二庄村民按每年媽祖誕辰前，都會聯合各庄頭村民，迎請媽祖回村供村民參拜，並舉行遶境祈福活動。

將近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」宗教盛事今明兩天登場，遵循傳統古香路去「請媽祖」。記者林敬家／攝影
將近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」宗教盛事今明兩天登場，遵循傳統古香路去「請媽祖」。記者林敬家／攝影
彰化同安寮十二庄請媽祖今早起駕，展開兩天一夜的遶境祈福活動。記者林敬家／攝影
彰化同安寮十二庄請媽祖今早起駕，展開兩天一夜的遶境祈福活動。記者林敬家／攝影

媽祖 彰化 鹿港天后宮

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