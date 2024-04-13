中央要求讓地蓋社宅 爆劫貧論戰

內政部要求未來各縣市執行區段徵收、市地重劃等開發案時，須保留3％至5％用地，專案讓售中央興建社會住宅；台中市長盧秀燕昨天說，中央坐擁包山包海的土地，光是台糖在台中就有1700公頃，但中央捨不得釋出土地蓋社宅，還批評地方賣土地，呼籲中央以身作則，「不要富人搶劫窮人」。

台中市議會昨定期會由市府專案報告社會住宅。民進黨議員陳淑華批評，台中30處社宅有11處使用國有土地，3處國營事業的土地，市有土地10處；其中，市有案還有3處含國有土地。台中社宅土地一半以上來自中央協助，盧秀燕還要罵、還要酸，擺明操作、分化對立。

盧秀燕說，中央規定台中要蓋6千戶社宅，台中已加碼蓋了1萬戶，多了4千戶；中央坐擁包山包海的土地，絕對是各縣市的好幾百倍，但中央蓋社宅進度慢，又捨不得釋出土地，只會出嘴，不支持自己的社宅政策，還批評地方政府賣土地，地方自己出錢找地興建社宅，最後達標的成果又算中央的。

盧秀燕強調，蓋社宅是好政策，台中也願意當模範生，現在台中超額興建是六都前兩名，非常有誠意，但光靠地方政府支援中央社宅政策太慢，其他非六都縣市甚至根本蓋不起，建議中央應該要釋出土地，並規畫預算，好好實施社宅政策。

國民黨議員黃佳恬指出，中央居然要求地方都計變更時，保留5%用地讓售中央蓋社宅，根本是「強盜中央，弱勢地方」。國民黨議員劉士州說，中央蓋社宅進度落後，台糖有這麼多土地，為什麼中央不自己蓋？

盧秀燕表示，光是台糖一家國營事業，在台中的土地就有1700公頃，可以蓋60萬戶社宅；地方財政非常窮，不得已才出售抵費地，主要是挹注預算短差，建議中央以身作則，從中央各部會與國營事業留地蓋社宅，「不要富人搶劫窮人」。

中市地政局長吳存金表示，中央規定各縣市區段徵收及市政重劃時，須保留3%至5%專案讓售中央興辦社宅，中央還要求地方暫時不要賣抵費地，讓中央選適合的用地蓋社宅，都只考慮中央的方便，完全不顧地方的整體發展。

民進黨議員王立任表示，台鐵海線雙軌化計畫預估要花833.4億，「盧市長過去指鐵路高架化要由中央負擔才要做，現仍堅持原本態度？」盧秀燕說，若中央比照高雄給台中1000億，可以考慮，「地方不是不願意，而是要出得起，如果出不起，逼死窮人也沒有用」。