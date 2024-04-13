繳費資訊上傳慢 南投市智慧停車遭批不聰明

南投市路邊停車收費3月上路，採用智慧停車柱計費，需下載App再到超商繳費。車主抱怨，智慧停車並不「聰明」，繳費資訊無法即時收到，對長者更不方便，少了計費單擔心繳費逾期，要求納入人工收費。南投市長張嘉哲說，將加速停車繳費資訊上線，並增設收費亭，可當場繳費。

台中市推動停車收費智慧化，採雙管齊下，部分停車格改用藍色繳費單，可用手機掃瞄即可上網繳費，另外去年推出汽機車月票無紙化，不必再張貼紙本月票，收費員掃描車牌時，若屬於月票車輛，就會自動辨識。

南投市路邊停車和常見人工計費不同，採用智慧停車柱，車輛進入停車格後會自動登錄入場、離場時間計費，可透過Linepay扣款，也可到4大超商現金繳費。

收費實施1個多月，車主抱怨連連，停車和收費資訊無法立即上傳到App，要等幾天才能繳費，擔心會忘記逾期；年長者不一定有智慧手機或不會操作App，停車繳費變得很複雜。陳姓車主建議，應採部分人工計費，讓繳費方式更多元。

黃姓車主認為，智慧停車可直接用Linepay付款超方便，不必擔心遺失停車單，符合無紙化趨勢，南投市停車收費更智慧環保是好事。

南投市長張嘉哲說，路邊停車收費上路不久，需要時間適應，關於即時更新停車收費資訊，已經開會協調，將請廠商加速讓資訊上線；部分沒有智慧型手機或不會操作App的民眾，只要到超商輸入車牌號碼，就可列印繳費單。

南投市公所表示，將在停車收費路段增設繳費亭，只要在繳費機輸入車號，就可直接繳費；將持續檢討停車收費制度，改善違規停車，讓市區交通更順暢。