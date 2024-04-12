台中海線雙軌高架卡關 盧秀燕：沒有不做、是錢的問題

交通部核定台鐵海線雙軌化計畫可行性研究，但因海線鐵路高架化部分，中央、地方分擔經費比例談不攏，計畫目前仍「卡」住。台中市議員王立任說，盧市長遲遲不願承諾「高架化」經費部分負擔，海線高架化不做，也影響捷運藍線通車期程。台中市長盧秀燕今在議會表示，「沒有不做，是錢的問題，心有餘，但負擔不起。」

台中市議會今定期會專案報告，議員王立任表示，台鐵海線雙軌化計畫預估經費約833.4億，根據鐵路立體化規定，高架化要由地方負擔一定比例，平面才由中央全額支付，「盧市長過去指鐵路高架化要由中央負擔才要做，現仍堅持原本態度？」

盧秀燕說，她當立委時，豐原到大慶鐵路高架化都由中央全額負擔，民進黨執政一定很有辦法，當年中央可以全額負擔，為何現在不行？這個辦法對地方不利。若中央比照高雄給台中1000億，我們可以考慮，「地方不是不願意，而是要出得起，出不起，逼死窮人也沒有用」，「中央、地方可以談，中央又可幫忙多少？」

王立任說，「盧市長曾說台中財政非常好，現在又說是窮人，不要雙標。」盧秀燕說，「我是說財政好轉，而且經費達800億，儘管中央要我們負擔7成，我們也撐不住！」

王立任提到，台中捷運藍線在海線的設計都是高架化，若海線高架化不做，會影響捷運藍線通車期程。盧秀燕說，「沒有不做，而是錢的問題，心有餘，但負擔不起。」

盧秀燕強調，「現在新潮流當家，可否比照她當立委時全額補助？有沒有這個魄力？」王立任回嗆，「現在國民黨立委過半，可否請立委爭取修改辦法？」盧秀燕再回擊，「好構想，會請立委修法，希望中央屆時支持不要阻擋。」