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彰化溪州老年人口占2成 社區關懷據點新增2處

中央社／ 彰化12日電

彰化縣在溪州鄉成立2處社區照顧關懷據點，由關懷協會等提供民宅供長者使用，鄉長江淑芬表示，會朝一村里一社區關懷據點的目標邁進。

彰化縣成立第347、348處社區照顧關懷據點，分別位在溪州鄉瓦厝村彰化縣長青樂活關懷協會及溪州鄉舊眉社區，縣長王惠美今天前往揭牌慶賀。

王惠美指出，彰化縣65歲以上老年人口占18.5%，溪州鄉則有21.58%，目前全縣有348處社區照顧關懷據點，溪州鄉19村已成立10處據點，透過公私協力，希望能讓長輩在地安養，得到最好的照顧。

藥師退休的長青樂活關懷協會理事長陳瑞芳從台北回鄉，無償提供自有透天厝供長者使用。陳瑞芳表示，據點可服務約50人，有供餐服務，上午有氣功、長拳等課程，下午有肌力訓練、桌遊等，每月會安排一日遊。

舊眉社區發展協會理事長蔡順龍說，社區面臨青年人口外流，留下很多長輩，感謝縣府秘書林芳娟無償提供私宅作為據點，鼓勵長輩走出來。

江淑芬表示，鄉公所會繼續努力，實現一村里一社區關懷據點的目標，期望長輩走出家到社區關懷據點共餐共學，活得更健康、更快樂。

瑞芳 長輩

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