四月雪來了！彰化桐花祭五處景點看花還可欣賞表演

四月雪又來了！彰化縣桐花祭從本月13日到28日登場，將分別在芬園鄉挑水古道、德興社區、一東寮客庄、彰化市福田社區、員林市藤山步道五處賞桐景點舉行，縣府今天在芬園鄉挑水古道宣傳時，縣長王惠美歡迎全國民眾有空來賞桐花，讓自己心花怒放，並建議盡量搭接駁車。

王惠美與芬園鄉長林世明、彰化市長林世賢以及各社區理事長，今天在芬園鄉挑水古道共同推薦這五處賞桐景點，王惠美說，活動除了伯公祭儀、實境解謎、桐遊小旅行、桐花市集等14場活動，還有四大亮點，一是「桐聚道」，彰化在地青年結合桐花盛開，並利用在地食材來呈現美味餐點；第二是「挑水趣味體驗」，民眾以扁擔挑起水桶，走在「挑水古道」，體驗先人的辛苦。

三是「桐花之夜」，舉辦3場大型桐花之夜晚會，4月20、21日晚上7點，在芬園寶藏寺由「即將成真火舞團」及「唐美雲歌仔戲團」兩大表演團體演出；另外，4月28日晚上7點半在員林市圓林園，有懷舊金曲演唱會，邀請知名歌星黃仲崑、葉璦菱、沈文程、林佳儀、曾心梅、黃妃，輪番演唱，都免票入場；第四個是「桐花同樂串聯集章」，結合縣內賞桐景點、桐花之夜活動，集章兌換限量野餐墊。

文化局表示，為服務搭乘大眾運輸的遊客到八卦山賞桐花，彰化縣政府安排接駁車，沿途停靠日月山景農場-福田賞桐園區-螢光橋-挑水古道，日期為4月20、21、27、28日的每天早上8時30分至下午4時，在彰化火車站發車，班距約60分鐘；車票採一日券方式，每站均可現場購買，每張20元，當日不限次數搭乘。