彰化大城建第二納骨塔 村民反對

彰化縣大城鄉現有納骨塔接近飽和，鄉公所規畫在第六公墓新建第二納骨塔，頂庄村民群起反對，已有140人連署陳情，村民抱怨縣府裁撤頂庄國小，鄉公所在村內蓋第二座納骨塔，「吃虧都是我們」，讓頂庄村發展雪上加霜，要求重新研議興建地點。鄉長陳玉照說，納骨塔近飽和，將持續溝通。

大城鄉有8座公墓，頂庄村和山腳村設有納骨塔，山腳村的已飽和，頂庄村的只剩不到700個空位。鄉公所認為，興建新塔有迫切性，日前向頂庄村民說明新建計畫，村民痛批「一村二塔」違反公平原則，當場反對。

許姓村民表示，縣府認為頂庄村出生率低，已是大城鄉人口倒數第2，前年裁撤頂庄國小，可見頂庄村沒新建納骨塔的需求，周邊地層下陷易淹水，無論地理和風水，都不適合安放往生親人，新建第二納骨塔離村落僅200公尺，違反縣府規定500公尺的審查原則，嚴重影響村民的身心健康。

鄉長陳玉照指出，頂庄第一納骨塔建在高灘地，第二納骨塔也一樣，不開挖地下室，還建造7層台階升高塔座，沒淹水疑慮；第二納骨塔距離村落人口稠密區約500公尺，像他家距離墓地很近，不會有問題。

頂庄村長許仁寶說，如非建不可，應提出有力的說明，並訂定回饋辦法。