豐原老字號飯店遭法拍 五都大飯店以4.43億由豐邑得標

台中豐原火車站前四星級飯店「五都大飯店」，曾為豐原山城地區最大飯店，但業者卻因積欠房屋稅遭法拍，曾流標3次，今年2月第四次法拍，由豐邑機構旗下「浩瀚開發」，以4.43億元得標、管理，未來將繼續正常營運。

「五都大飯店」前身為「豐辰太飯店」、「肯尼士太飯店」，樓高12層、客房120間，原為羅光男「光男集團」創立，曾為是大豐原地區最大的飯店，經常高朋滿座；後該集團爆財務危機，飯店易手改「豐辰太酒店」，也面臨倒閉風險，2011年由翰詮集團接手，斥逾7億元整建，更名「五都大飯店」。

但經營者賴營炫積欠房屋稅，去年8月遭法務部法拍第1拍，底價8億38萬元，但3度流標，4月執行第4拍，底價降至4億985萬元，反而吸引3組廠商搶標，最終由豐邑集團，以4.43億元標下，換算每坪單價約98.3萬元。

豐邑總經理邱崇喆表示，豐原發展成熟，已少有大面積土地可開發，看好「五都大飯店」的地段條件，出手搶標，不排除繼續整合鄰地，目前五都大飯店將繼續營運。

豐邑旗下有新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑逢甲商旅、豐邑Moxy酒店等飯店，這次再標下五都大飯店，旗下飯店將再添一新成員；五都大飯店目前仍提供民眾住宿，營運正常。