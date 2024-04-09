快訊

影／地震家毀無處住 受災戶含淚求侯友宜幫忙「一家子都毀了」

18歲就認識黃子佼！楊千霈嘆難再當朋友 曝「改口不挺」原因

地牛翻身！15點40分規模4.2極淺層地震 花蓮最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豐原老字號飯店遭法拍 五都大飯店以4.43億由豐邑得標

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中豐原火車站前四星級飯店「五都大飯店」， 因積欠房屋稅遭法拍，經3次流標後，由豐邑機構旗下「浩瀚開發」，以4.43億元得標。記者劉柏均／攝影
台中豐原火車站前四星級飯店「五都大飯店」， 因積欠房屋稅遭法拍，經3次流標後，由豐邑機構旗下「浩瀚開發」，以4.43億元得標。記者劉柏均／攝影

台中豐原火車站前四星級飯店「五都大飯店」，曾為豐原山城地區最大飯店，但業者卻因積欠房屋稅遭法拍，曾流標3次，今年2月第四次法拍，由豐邑機構旗下「浩瀚開發」，以4.43億元得標、管理，未來將繼續正常營運。

「五都大飯店」前身為「豐辰太飯店」、「肯尼士太飯店」，樓高12層、客房120間，原為羅光男「光男集團」創立，曾為是大豐原地區最大的飯店，經常高朋滿座；後該集團爆財務危機，飯店易手改「豐辰太酒店」，也面臨倒閉風險，2011年由翰詮集團接手，斥逾7億元整建，更名「五都大飯店」。

但經營者賴營炫積欠房屋稅，去年8月遭法務部法拍第1拍，底價8億38萬元，但3度流標，4月執行第4拍，底價降至4億985萬元，反而吸引3組廠商搶標，最終由豐邑集團，以4.43億元標下，換算每坪單價約98.3萬元。

豐邑總經理邱崇喆表示，豐原發展成熟，已少有大面積土地可開發，看好「五都大飯店」的地段條件，出手搶標，不排除繼續整合鄰地，目前五都大飯店將繼續營運。

豐邑旗下有新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑逢甲商旅、豐邑Moxy酒店等飯店，這次再標下五都大飯店，旗下飯店將再添一新成員；五都大飯店目前仍提供民眾住宿，營運正常。

法拍 豐原 飯店

延伸閱讀

豐原百年媽祖信仰 厚德季六媽會今自慈濟宮請回1米神尊

南投砸1.5億增改建縣政大樓 氣派門面不輸大飯店

「天地有大美」豐原太平洋百貨展出温惠珍、蔡美琴雙展

彰化超夯社頭廠房法拍 12組人馬競拍溢價1千多萬

相關新聞

西屯驚傳強震後地層下陷 中市府：側溝老舊破損改善中

台中西屯區大墩二十街、大聖街口，現正執行自來水管線維養工程，怎料6日晚間驚傳地層下陷，市議員林祈烽表示，疑因地震造成大樓...

豐原老字號飯店遭法拍 五都大飯店以4.43億由豐邑得標

台中豐原火車站前四星級飯店「五都大飯店」，曾為豐原山城地區最大飯店，但業者卻因積欠房屋稅遭法拍，曾流標3次，今年2月第四...

台中溪南國中8棵創校檸檬桉因光電板送命？校方說話了

位於台中市烏日區的溪南國中遭爆近半世紀、創校就存在的8棵檸檬桉樹，因為光電板被結束了生命，引起網友熱議。對此，溪南國中校...

豐原百年媽祖信仰 厚德季六媽會今自慈濟宮請回1米神尊

台中豐原於清光緒年間，有地方人士號召以百人、每人一圓龍銀，發起葫蘆墩角、烏牛欄角彰化南瑤宮六媽會等組織，後續組織編列為「...

「小車換大車」幫外縣市處理水肥？中市環保局否認：未查獲案例

台中市近年汙水下水道接管戶數增加，但水肥處理量不減反增，台中市議員何文海接獲民眾檢舉，指有小型水肥車把水肥換到大型水肥車...

南投砸1.5億增改建縣政大樓 氣派門面不輸大飯店

為改善辦公空間及服務環境，南投縣政府斥資逾1.5億元增改建縣政大樓，歷經2年時間，可望在今年6月正式啟用。不過，縣政大樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。