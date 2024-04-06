中橫夢幻路線暫停！865臨明改繞南投合歡山 5.5小時遠征167公里

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

受0403花蓮大地震影響，台中市和平區中橫便道多處落石，預警性封閉。台中市交通局表示，顧及乘客安全，明起865臨路線，由南投縣台14甲銜接梨山地區，全程167公里，車程約5.5小時，保障梨山地區民眾通行需求。

台中市中橫公路因921重創，近年公路局修復讓中橫便道有條件開放，865路中巴駛進能飽覽山巒雲海變化的中橫便道，外界更稱為「夢幻路線」，讓不少山友敲碗搭乘；去年10月因路段坍方一度暫駛，立法院副院長江啟臣緊盯進度，隔月復駛。

未料，本月3日強震又釀中橫多處落石，由於落石路段長且巨石量多，公路局谷關工務段持續派駐7台機具、分3處裂解巨石，力拚明天下午搶通。

由於餘震不斷，中橫便道恐出現零星落石，為顧及乘車民眾安全，台中市交通局表示，經了解南投台14甲現已恢復通車，交通局協調豐原客運明起行駛865臨路線，由台14甲銜接梨山地區，初步規劃每日往返2班次，保障梨山地區民眾基本交通通行需求。

交通局表示，中橫受限部份路段坍方，豐原客運865路調整為865臨須繞經南投埔里休息半小時，讓乘客上廁所或用餐，再經合歡山、武嶺等地才開抵梨山。

以往走中橫便道約3個半小時車程，若是上午9點10分從豐原發車，開到梨山已是下午2點30分，一趟公車167公里，就花了5.5小時車程，對司機而言，堪稱鐵人車程。

商品推薦