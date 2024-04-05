彰化芳苑鄉蛋雞場感染禽流感 撲殺近4萬隻

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彰化芳苑鄉1處蛋雞場發生禽流感疫情；彰化動防所指出，蛋雞場4月2日驗出新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天除針對蛋雞場進行消毒外，也撲殺場內3萬9990隻蛋雞。

彰化縣動物防疫所發布新聞指出，3月29日接獲通報指芳苑鄉1處蛋雞場雞隻有異常死亡情形，立即派員前往蛋雞場採樣送驗，同時針對雞場進行移動管制。

彰化動防所表示，除了芳苑鄉的蛋雞場驗出禽流感病毒外，今年3月23日動防所也接獲通報指彰化大城鄉三豐村海堤與排水溝出現大量鴨隻屍體，經採樣送驗，4月1日報告出爐，鴨隻屍體沒有檢測到家禽流行性感冒病毒。