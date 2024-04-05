台中龍井有害集塵灰挖除 監控水質

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台中市龍井區鷺山段一處農地，去年11月遭棄置非法廢棄物27公噸，其中更有6公噸含戴奧辛的有害集塵灰，檢警逮捕5人偵辦。環保局要求生產集塵灰的業者清除該廢棄物，全程錄影監控，包括擴大挖除可能遭汙染土壤，前天已完成清出60.53公噸。環保局表示，1月已檢驗地下水無重金屬汙染，近日將再採水與土壤送驗。

遭棄置含戴奧辛廢土的位置在向上路七段與沙田路交會處附近，面積680坪，稽查人員說，現場被堆放廢塑膠混合物、營建廢棄物、生活垃圾等，深度約6公尺，檢驗後發現有6公噸含戴奧辛的集塵灰。

檢警調查發現，連姓男子組成的非法清理集團，去年10月承租該農地，從多家業者收取百萬元，協助清運廢棄物，若依合法處理程序得花390萬，結果違法堆置在該處，檢警已逮捕5人，連男等3人羈押中。

環保局表示，檢警追查出集塵灰來自雲林某使用鍋爐的業者，因燃燒裝潢廢棄的三夾板，包含油漆或溶劑，產生有戴奧辛的爐灰，檢察官認定已無保全必要，1日要求該業者與合法清理業者會勘，2日起清運，3日處理完成；處理過程全程錄影監控，並由稽查人員押車，將廢棄物送合法處理場，含戴奧辛的集塵灰、廢棄土石，堆成黑色小山。

外界質疑堆置處鄰近南勢溪湧泉、龍目井等，附近還有農田，擔心戴奧辛滲透到水源中。環保局表示，棄置點周邊200公尺無住戶，下游處住戶多使用自來水，該處地下水流向為東向西，今年1月11日取該處地下水下游500公尺的2口民井，採水化驗重金屬含量低於汙染監測標準。

環保局指出，廢棄物已清理完成，將針對鄰近的湧泉區、下游民井採水再次送驗，同時採掩埋區土壤，檢測戴奧辛及6項重金屬。