國土法明年上路 製造大廠台中搶地

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國土計畫法預定明年五月上路，屆時現行非都市計畫區土地畫入農業發展地區，將不能隨意變更成建地。台中是製造業重鎮，為避免國土法凍結非都計建地使用，近期搶地大作戰。業者表示，其中以丁種建地便宜又好用最吃香，很多廠商趕在新法上路前搶地，造成土地價格飆漲。

烏日加熱處理大廠「怡邦精密」原租用農地工廠，因廠租增1.4倍，斥資2億在霧峰購地蓋新廠。另有連鎖餐飲業者去年在太平搶買丁建蓋廠房，創太平新高價格。經發局統計，台中市共有33家合法工廠核定鄰地擴廠，多數是丁建。

國土法將畫分4大國土功能分區，其中現行的非都市土地未來畫入農業發展地區，不能隨意變更成建地，過去農地裡冒出工廠、加油站等奇怪建物景象將改觀。

工廠業者表示，台中很多非都計區工廠，因中美貿易戰回流或傳產就地轉型，需要擴廠、建廠，丁建容積率300%，較都計工業用地240%高，土地效益高，又比農地限制少，最為吃香。且未來丁建畫入農業發展地區內，恐難蓋工廠，且政府限貸令恐更嚴格，加上通膨地價一直漲，致業者搶買。

台中市經發局長張峯源說，市府輔導非都計工廠申請毗連用地擴廠，至今年3月底，台中市有49家合法工廠申請，核定33家，新增用地約18.1公頃，為台中引資約211億元，增加2260個就業機會。

其中，大肚區「嶸鎰企業」是美國最大手工具集團史丹利百得台灣代工廠，因訂單增加，投資1.2億購得347坪丁建，近期擴廠；大肚區「環台水泥製品」為台灣水泥基樁龍頭大廠，因光電市場供不應求，投入約0.6億元，購得丁建496坪擴廠。

業者說明，烏日很多農地工廠接國際訂單，生產線不能斷，廠租從4年前的每坪約250元，如今漲到每坪350元，漲了1.4倍；「怡邦精密」廠租由每月15萬元漲至24萬元，因此到霧峰買地擴廠。

另外，一家鎖餐飲去年9月在太平區斥資1億4488萬元購得402坪的丁種建地，拆算每坪36萬元，創太平新高，去年10月再以1億9457萬元購入鄰地約599坪，換算單價約32萬元。