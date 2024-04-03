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就是明天！合歡山3停車場收費上路 加強取締違停

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺停車場明天起開始收費，機車每次20元，小型車平日每小時50元、假日60元，最高收費上限300元。圖／林業署南投分署提供
合歡山武嶺停車場明天起開始收費，機車每次20元，小型車平日每小時50元、假日60元，最高收費上限300元。圖／林業署南投分署提供

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合歡山是熱門景點，但停車格有限，為避免久占亂象，昆陽、武嶺、合歡山莊3處車場明天起開始收費，機車每次20元，小型車平日每小時50元、假日60元，最高收費上限300元；杜鵑花季高乘載管制13日（六）啟動，將加強取締違停。

林業署南投分署指出，合歡山森林遊樂區昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場，常遭違規停車及長期占用車格等亂象，為符合使用者付費原則，去年即著手規畫採計時收費，並委外管理經營，上周完成設備測試及行政程序，4日起正式收費。

經統計，昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場，中巴在內的小型汽車停車格共151格、大型重機15格及機車47格，其中昆陽為小型車47格、機車格12格；武嶺為小型車54格、機車20格及重機15格；合歡山莊為小型車50格、機車4格。

該分署表示，停車費率為汽車周一至四每小時50元、周五至日及例假日每小時60元，當日最高上限300元；機車每次20元，停車15分鐘內免費。汽車以車牌辨識，機車以投幣票卡式入場，採柵欄式管控進出，於自動繳費機繳費後離場。

另，每年4月起進入合歡山杜鵑花季，為改善花季期間塞車、違停等亂象，公路局與警方於下周六（13日）起啟動「假日高乘載管制措施」，車上未滿3人不得上山，實施至6月16日（日），呼籲民眾遵守交管，並多利用平日上山分流賞花。

公路局表示，合歡山假日高乘載管制將於台14甲線18K翠峰、41K大禹嶺設管制站，大貨車及未搭乘3人以上小客車禁止通行，機動搭配雙向流量管制；警方則表示，因應停車場收費公平性，沿線停車管制將更嚴格，將加強取締違規停車。

合歡山 武嶺 高乘載管制

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