南投埔里儲能場基地 緊鄰民宅地方慌

南投縣埔里鎮隆生路有處工業用地，近期動工興建儲能場，場區基地達385坪，緊鄰整排民宅及電子工廠，引發地方恐慌，憂心大型儲能電池若釀災，後果不堪設想，陳情要求停工遷移。縣府表示，將向中央單位釐清相關指引規定。

該處儲能場基地位在埔里水源段963至979地號，為民間能源公司承租土地申設，總面積達385.6坪；其中24%為儲能系統使用面積，將設置16套儲能櫃，因場址緊鄰民宅3至5公尺，周邊有10多戶住家，引發恐慌。

在地居民表示，儲能場是高風險設施，業者沒跟地方溝通說明，主動詢問才得知，大型儲能電池要是起火爆炸火勢不易撲滅，又緊鄰民宅，宛如不定時炸彈。

縣議員陳宜君昨前往會勘說，建置大規模的儲能設備，基地卻緊鄰民宅及大型電子工廠，明顯不符合離住宅30公尺以上的規定，不符合安全距離，若發生災害，恐波及住戶生命財產安全。

南投縣建設處指，該儲能場位在工業區用地，為用來儲存能源的公共設施，須向該處確認是否符合興建條件；該案去年5月送審，經確認該工業區仍有空間，符合當時儲能系統安全距離規定，因此去年核發同意公文。

不過，縣府表示，相關規定今年2月修正，增訂與住宅安全距離30公尺以上，因此衍生爭議，將發文給能源署、消防署釐清。