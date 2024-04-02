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夜市彈珠台、撈金魚搬進科博館 反毒特展今開跑

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
科博館「反毒遊意思」特展，其中「反毒遊夜市」以台灣夜市為靈感，盼透過特展向下扎根防毒觀。圖／國立自然科學博物館提供
科博館「反毒遊意思」特展，其中「反毒遊夜市」以台灣夜市為靈感，盼透過特展向下扎根防毒觀。圖／國立自然科學博物館提供

國立自然科學博物館兒童節前夕舉辦「反毒遊意思」特展，以夜市套圈圈、彈珠台、撈金魚等元素，以及「反毒醫生」角色扮演等，宣導反毒知識，揭示毒品的危害。科博館4月4日至4月7日不休館，兒童節當日12歲以下兒童憑證入館免費。

策展人楊中信表示，「反毒遊意思」特展分為「反毒遊夜市」、「反毒遊醫院」、「反毒遊故事」三大主題，其中「反毒遊夜市」以台灣夜市為靈感，設計投球類「識毒九宮格」、套圈圈類「藥頭的圈套」、彈珠台類「防毒五招彈珠台」、釣撈類「毒海救援」、拉瓶類「戒毒拉一把」、夾物類「除毒夾夾樂」、轉盤類「反毒遊地獄轉盤」等裝置，還有介紹新興毒品的「識毒小舖」與唱反毒饒舌歌曲的「反毒叫賣哥」。

「反毒遊醫院」設置各類拒毒護健康教具，提供大眾動手操作；另還有在手術室為毒害者進行器官移植手術的角色扮演遊戲「反毒醫生」。「反毒遊故事」放映卡通影片「白雪公主與藥頭皇后」、「哈！哈！哈！笑氣濫用的風險」，展牆上還有「木偶毒遇記」插畫，寓教於樂。

科博館館長焦傳金說，此次與法務部六度攜手合作反毒特展，透過科學、遊戲、民俗隱喻等多元有趣的展示手法，讓青少年、學童認識毒品危害。

「毒海救援」遊戲運用台灣夜市常見「撈金魚」概念，讓觀眾動手認識反毒知識。圖／國立自然科學博物館提供
「毒海救援」遊戲運用台灣夜市常見「撈金魚」概念，讓觀眾動手認識反毒知識。圖／國立自然科學博物館提供

反毒 夜市 毒品

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