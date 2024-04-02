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盧秀燕將出國參訪 首站到新加坡城市交流

中央社／ 台中2日電

台中市長盧秀燕今天宣布，將於3日到5日率市府團隊前往新加坡展開城市交流，考察重點為新加坡熱賣會、演唱經濟、永續發展及生態綠能等，「該見的該談的都會進行」。

之前傳出盧秀燕有出訪美國計畫，而盧秀燕對外只說明有出訪計畫，對出訪國家則未明確說明，上午她在市政會議前接受媒體聯訪時宣布，出訪國家首站到新加坡，將率市府團隊前往新加坡展開為期3天的訪問行程，出訪日期是3日到5日，6日凌晨搭機回國。

選擇首站出訪新加坡，盧秀燕說，過去4年因為疫情關係而未出國訪問，隨著國境解封，許多國家表達歡迎參訪之意，新加坡是中華民國的好朋友，一向有深厚情誼且往來密切，這次出訪不只是城市外交，對於深化與新加坡的情誼也有幫助。

至於考察的重點，盧秀燕表示，包括新加坡熱賣會，這是全世界重要的商業行銷活動，而新加坡的演唱經濟也是考察對象，對國家行銷、經濟及藝文活動大有幫助，另外，新加坡的永續發展、生態綠能也都是交流取經的對象。

被問到新加坡會拜訪哪些部會，盧秀燕說，再次謝謝新加坡政府給予的幫助，一切行程安排相當順利，「該見的該談的都會進行」，跟各國出訪計畫一直都有，過去因疫情沒辦法進行，去年不少國家代表處陸續邀請，新加坡是第一站，未來還會陸續安排，如有其他結果會陸續對外報告。

台中市政府說明，新加坡熱賣會風行30年，是公私部門合作成功推動商業活動的典範，而台中購物節歷經5屆，活動消費登錄金額每年都是全國各縣市第一，今年更規劃推出振興經濟3大節慶計畫，因此新加坡熱賣會對於台中市發展「盛典經濟」具有相當的參考價值。

新加坡 盧秀燕

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