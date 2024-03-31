快訊

台北捷運車門關不了 奇岩站200旅客疏散改搭下班車

連健保署長石崇良都曾患病 自曝曾因香港腳引發蜂窩性組織炎

小二數學題藏慣老闆思維？「工廠一週生產力」考倒一票人

彰化10大肇事路口排名 縣議會前中山路與孔門路口第一

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，去年共發生28件車禍造成36人受傷，是全縣肇事最多的路口。記者劉明岩／攝影
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，去年共發生28件車禍造成36人受傷，是全縣肇事最多的路口。記者劉明岩／攝影

依交通部道安資訊統計，彰化縣去年10大車禍肇事熱點，除1處在員林市外，其餘9處都在彰化市，第一名是縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，公路局彰化工務段表示，由於多數都是複雜路口，公路局已邀請學者專家會診，針對路口設計、標線及號誌等逐一檢討，希望有效降低車禍發生。

據交通部道安資訊統計，彰化縣去年發生的車禍共2萬4097件，比起前年的2萬4448件，減少352件；去年車禍死亡人數（30日死亡）為221人，比前年的244人減少23人。從數據觀察，前年可說是彰化縣交通最黑暗的一年，到去年已有改善。

其中，車禍件數最多的是彰化市中山路二段、孔門路及東民街共發生28件造成36受傷，其次是彰化市中山路二段、旭光西路、旭光路口的26件、36人受傷，第三則是彰化市中山路一段、中山路二段、南平街、南瑤路的26件、35人受傷。

至於第四名以後的包括彰化市中華路、孔門路、民生路口，彰化市三民路、民生路、和平路196巷，彰化市中興路、介壽北路，彰化市孔門路、永福街，員林市三民街、博愛路口，彰化市金馬路二段、金馬路三段、彰美路一段，彰化市中山路二段、中民街口。

這10大肇事路口中，有6處都是公路局彰化工務段管轄，彰化工務段段長陳禎康說，這些易肇事路口都十分複雜，工務段已邀請學者專家及警方、縣府等單位實地會勘，將就個案檢討，從路口工程設計、指示牌面、標線及號誌設置改善。

以肇事件數最高的彰化市中山路二段、孔門路、東民街口為例，陳禎康說，此一路口過大，加上車流量多，動線複雜，將研議縮小路口改善，減少車禍發生。

縣警局表示，針對易肇事路口，警方會在交通尖峰時段提高見警率，除指揮交通外，也會加強取締，部分路口更有科技執法，加上路權單位交通設施改善，希望有效降低車禍發生。

彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，去年共發生28件車禍造成36人受傷，是全縣肇事案件最多的路口。記者劉明岩／攝影
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，去年共發生28件車禍造成36人受傷，是全縣肇事案件最多的路口。記者劉明岩／攝影
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，去年共發生28件車禍造成36人受傷，是全縣肇事案件最多的路口。記者劉明岩／攝影
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，去年共發生28件車禍造成36人受傷，是全縣肇事案件最多的路口。記者劉明岩／攝影
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，去年共發生28件車禍造成36人受傷，是全縣肇事案件最多的路口。記者劉明岩／攝影
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，去年共發生28件車禍造成36人受傷，是全縣肇事案件最多的路口。記者劉明岩／攝影

車禍

延伸閱讀

神明附身？乩童蒙眼開車300公尺 彰化警方蒐證將開罰

意外不斷…彰化經典百K單車自我挑戰釀傷亡 55歲選手自摔送醫不治

自由車／美利達彰化經典百K鳴槍 18國5000車友騎聚

跟著彰化媽來「潦溪」 萬人完成「此生必來一次」壯舉

相關新聞

彰化10大肇事路口排名 縣議會前中山路與孔門路口第一

依交通部道安資訊統計，彰化縣去年10大車禍肇事熱點，除1處在員林市外，其餘9處都在彰化市，第一名是縣議會前的彰化市中山路...

中興新村郵票牆無預警全拆了 居民傻眼…郵局曝原因給下一步

南投中興新村是台灣省政府所在地，以花園城市造鎮，早年生活機能完善，精省後沒落，轉型為旅遊景點，當地郵局外的郵票燈牆更是當...

大甲媽遶境4月5日起駕 中市府開3條接駁線紓解百萬人潮

大甲媽遶境將於4月5日登場，為因應即將面對的百萬人潮，中市府特別於起駕日、回鑾日提供「朝富停車場-大甲體育場」、「美人山...

台中玩樂園送飯店4月1日開搶 海線飯店一泊二食6折起

感恩回饋活動，麗寶樂園渡假區首度推出買樂園門票送賽車主題旅店住房3999元，官網限搶從4月1日上午10點至7日晚上12點...

福利縮減 彰化農業人力團招不滿

各地農業缺工嚴重，彰化縣府配合中央推動農業人力團計畫，因補助福利縮減，原本核定人數都可滿額，現在卻缺人招不滿，也讓農場「...

台中推動區區有親子館 挨批拿Mini館充數

台中市推動區區有親子館，目前親子館16處、Mini親子館11處，但議員批評，神岡、龍井、大安仍未設置，Mini館由托育資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。