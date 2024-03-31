彰化10大肇事路口排名 縣議會前中山路與孔門路口第一
依交通部道安資訊統計，彰化縣去年10大車禍肇事熱點，除1處在員林市外，其餘9處都在彰化市，第一名是縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，公路局彰化工務段表示，由於多數都是複雜路口，公路局已邀請學者專家會診，針對路口設計、標線及號誌等逐一檢討，希望有效降低車禍發生。
據交通部道安資訊統計，彰化縣去年發生的車禍共2萬4097件，比起前年的2萬4448件，減少352件；去年車禍死亡人數（30日死亡）為221人，比前年的244人減少23人。從數據觀察，前年可說是彰化縣交通最黑暗的一年，到去年已有改善。
其中，車禍件數最多的是彰化市中山路二段、孔門路及東民街共發生28件造成36受傷，其次是彰化市中山路二段、旭光西路、旭光路口的26件、36人受傷，第三則是彰化市中山路一段、中山路二段、南平街、南瑤路的26件、35人受傷。
至於第四名以後的包括彰化市中華路、孔門路、民生路口，彰化市三民路、民生路、和平路196巷，彰化市中興路、介壽北路，彰化市孔門路、永福街，員林市三民街、博愛路口，彰化市金馬路二段、金馬路三段、彰美路一段，彰化市中山路二段、中民街口。
這10大肇事路口中，有6處都是公路局彰化工務段管轄，彰化工務段段長陳禎康說，這些易肇事路口都十分複雜，工務段已邀請學者專家及警方、縣府等單位實地會勘，將就個案檢討，從路口工程設計、指示牌面、標線及號誌設置改善。
以肇事件數最高的彰化市中山路二段、孔門路、東民街口為例，陳禎康說，此一路口過大，加上車流量多，動線複雜，將研議縮小路口改善，減少車禍發生。
縣警局表示，針對易肇事路口，警方會在交通尖峰時段提高見警率，除指揮交通外，也會加強取締，部分路口更有科技執法，加上路權單位交通設施改善，希望有效降低車禍發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言