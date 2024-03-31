彰化10大肇事路口排名 縣議會前中山路與孔門路口第一

依交通部道安資訊統計，彰化縣去年10大車禍肇事熱點，除1處在員林市外，其餘9處都在彰化市，第一名是縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，公路局彰化工務段表示，由於多數都是複雜路口，公路局已邀請學者專家會診，針對路口設計、標線及號誌等逐一檢討，希望有效降低車禍發生。

據交通部道安資訊統計，彰化縣去年發生的車禍共2萬4097件，比起前年的2萬4448件，減少352件；去年車禍死亡人數（30日死亡）為221人，比前年的244人減少23人。從數據觀察，前年可說是彰化縣交通最黑暗的一年，到去年已有改善。

其中，車禍件數最多的是彰化市中山路二段、孔門路及東民街共發生28件造成36受傷，其次是彰化市中山路二段、旭光西路、旭光路口的26件、36人受傷，第三則是彰化市中山路一段、中山路二段、南平街、南瑤路的26件、35人受傷。

至於第四名以後的包括彰化市中華路、孔門路、民生路口，彰化市三民路、民生路、和平路196巷，彰化市中興路、介壽北路，彰化市孔門路、永福街，員林市三民街、博愛路口，彰化市金馬路二段、金馬路三段、彰美路一段，彰化市中山路二段、中民街口。

這10大肇事路口中，有6處都是公路局彰化工務段管轄，彰化工務段段長陳禎康說，這些易肇事路口都十分複雜，工務段已邀請學者專家及警方、縣府等單位實地會勘，將就個案檢討，從路口工程設計、指示牌面、標線及號誌設置改善。

以肇事件數最高的彰化市中山路二段、孔門路、東民街口為例，陳禎康說，此一路口過大，加上車流量多，動線複雜，將研議縮小路口改善，減少車禍發生。