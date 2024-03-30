取消機車兩段左轉 台中試辦事故增

機車強制路口兩段式左轉行之有年，機車路權團體批評侵犯騎士路權，也增加停等風險，爭取放寬規定。台中市從2019年迄今試辦21處路口，試辦前後1年有15處事故數增加。彰化縣去年10月起在5條幹道試辦，3處事故增加、2處漸少。中市警方建議，審慎看待取消的建議；彰化警方說，試辦時間仍短，應再觀察與評估。

去年10月起，彰化縣在5條道路試辦取消機車兩段式左轉，拆除路口「機慢車兩段左轉」相關標誌，不過仍保留路口機車待轉區。縣警局交通隊比較取消前後3個月的路口事故，結果事故數有增有減。

彰化縣警方統計，員林大道取消前是73件，取消後增加16件；員林市萬年路取消前44件，取消後增加5件；144縣道柳條路取消前12件，取消後減少6件；彰美路段取消前120件，取消後增加11件；彰鹿路取消前115件，取消後減少15件。

台中市警局交通大隊指出，2019年到去年，台中市共有21處路口取消兩段左轉，比較實施前後1年事故數，15處路口增加，以市區三民路、公園路口最多，其次為公益路、台灣大道路口、中山路與成功東路口，事故數降低的只有2路口，大肚區向上路五段、中蔗路口降低16件最多，雙十路與興進路口降低1件，其餘4個路口無增減。

彰化警方表示，根據長期經驗，兩段式左轉可減少事故發生，但試辦的5條道路，目前事故有增有減，因試辦的時間仍短，加上機車騎士已習慣兩段式左轉，暫時不取消待轉區，將觀察更長時間，持續試辦觀察成效。

交通部公路局彰化工務段將台1線、台19線、台17線3條道路38處路口，取消機車強制兩段式左轉。工務段指出，因為涉及不同路權與交通政策，在兼顧車況與交通複雜度，選擇彈性開放，路口若沒有懸掛「機慢車兩段左轉」標誌，代表沒有強制兩段式左轉，騎士可直接左轉，也可選擇由待轉區左轉。

彰化工務段長陳禎康表示，只要有2個車道，車況及交通複雜度許可，傾向評估取消機車兩段左轉，但保留待轉區，供騎士彈性選擇。

台中交大表示，根據前後交通事故比較，取消兩段式左轉後，事故呈現增加趨勢，對於取消兩段式左轉規定，應審慎評估。中市交通局指出，各路口交通條件與道路特性不同，將邀集相關單位會勘，再參酌地方共識等，研議管制措施。