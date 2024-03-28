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后里環保公園綻放1公頃向日葵 黃金花海療癒身心靈

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中后里環保公園大草皮上，有廣達1公頃面積的「向日葵花海」綻放，目前植株約1公尺高，中市府歡迎民眾賞花、療癒身心靈。圖／中市府提供
台中后里環保公園大草皮上，有廣達1公頃面積的「向日葵花海」綻放，目前植株約1公尺高，中市府歡迎民眾賞花、療癒身心靈。圖／中市府提供

台中后里環保公園正綻放大片金黃色花海。建設局表示，后里環保公園緊鄰大甲溪，可放風箏、野餐，另在大草皮上，有廣達1公頃面積的「向日葵花海」綻放，目前植株約1公尺高，歡迎民眾賞花、療癒身心靈。

建設局長陳大田說，公園大草皮上，廣達1公頃的向日葵花海正盛開著，民眾可於公園周圍環狀步道漫步欣賞花海景觀，或登上花田旁小山丘俯瞰美景，從各種角度感受花卉之美。

陳大田也推薦，園區內水池有許多不同種類、顏色睡蓮，為公園增添不少美麗色彩，也吸引許多攝影愛好者拍攝。

陳大田也說，后里環保公園不僅有花海，也是台中市唯一一座設置車泊專區的公園，提供47個免費車泊位，無論平日或假日都有許多市民來此暫泊一宿，，來場悠閒的賞花慢活之旅。

陳大田提到，清明連續假期將至，邀請民眾把過春天宜人時節，攜家外出踏青，吸收大地滿滿正能量，也提醒民眾留意自身安全，勿任意踩摘、踩踏花海，保持美麗花海地景藝術。

台中后里環保公園大草皮上，有廣達1公頃面積的「向日葵花海」綻放，目前植株約1公尺高，中市府歡迎民眾賞花、療癒身心靈。圖／中市府提供
台中后里環保公園大草皮上，有廣達1公頃面積的「向日葵花海」綻放，目前植株約1公尺高，中市府歡迎民眾賞花、療癒身心靈。圖／中市府提供
台中后里環保公園大草皮上，有廣達1公頃面積的「向日葵花海」綻放，目前植株約1公尺高，中市府歡迎民眾賞花、療癒身心靈。圖／中市府提供
台中后里環保公園大草皮上，有廣達1公頃面積的「向日葵花海」綻放，目前植株約1公尺高，中市府歡迎民眾賞花、療癒身心靈。圖／中市府提供

台中市 后里 賞花 野餐

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