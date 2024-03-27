加碼補助機車駕訓班 盧秀燕：違規率減56% 這筆錢要花

清明節連假將至，為確保市民安全、維護優良道路秩序，台中市政府警察局自昨(26)日起至3月30日止，連續5日執行「防制酒後駕車」專案勤務，首日取締21件酒駕，其中有12移送法辦，其中一件連續違法。市長盧秀燕今在道安會報表示，要繼續擴大或延長，讓民眾了解在台中不能酒駕。另因機車肇事率高，盧秀燕要求警局增加經費，補助民眾機車駕訓費，提高受訓率，降低事故率。

台中市政府今舉行道安會報，市長盧秀燕主持，盧首先關心台中酒駕執法狀況，她認為目前體報導不足，無法讓所有民眾廣為了解台中市正在加強酒駕，讓大家明白，在台中喝酒就是不要開車，防患未然。昨首日取締21件，顯示酒駕人數還不少，但取締不如提早預防。加強臨檢取締，目的不是為了罰款，而是為了宣導和預防，提醒民眾酒駕害人害己。

另台中區監理所表示，交通部從2019年起推動機車駕訓補助計畫後，委外研究顯示受駕訓班課程者違規風險減少56%，肇事風險降低35%，受訓有效提升駕駛技術及防禦駕駛觀念。

今年全國仍補助機車駕訓班費用4萬名，中彰投地區共19家駕訓班供選擇，台中有8100名，去年用掉4300多個名額。監理所指出，上駕訓班，取得駕照者補助每名訓練費1300元，道路駕駛可補助4500元，現行收費2800至3700元。

盧秀燕表示，有補助卻用不完，究其因可能是民眾「怕麻煩」，她建議是否到大學校園就近開機車駕訓班，提高學習意願，可減少學生、青少年無照騎機車，減低肇事率。

副市長黃國榮說，機車肇事率占交通事故的八成，且根據研究上機車駕訓班可有效減低肇事率，他建議市府相關單位可加碼補助，減少學生或外勤族的負擔。盧秀燕同意，要求警局今年就追加預算，除了中央補助外再加碼，減少事故，這筆錢應該花。

機車駕訓班進行1周16小時的訓練，包含學科6小時、術科10小時，同時結合汽車教練場融入各項防禦駕駛觀念，讓民眾能在騎車上路前，獲完善的交通安全觀念。