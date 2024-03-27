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南投議員轟國土分區不當 全縣都成保育區逼青年出走

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投全縣主要以山地為主，功能分區後幾乎都成國土保育用地，讓民眾擔心權益受損，更加速人口外流。記者江良誠／攝影
南投全縣主要以山地為主，功能分區後幾乎都成國土保育用地，讓民眾擔心權益受損，更加速人口外流。記者江良誠／攝影

國土計畫法依功能分區，南投縣73.91%的土地位在國土保育區，南投縣議員林儒暘說，中央政策閉門造車，南投縣人口流失嚴重，縣府這幾年努力號召青年返鄉，但未來農業加工、休閒限制更多，無法吸引青年回流，甚至逼迫年輕人外漂，城鄉差距更嚴重。

南投縣政府表示，為了確保民眾權益，縣府多次舉辦說明會，也建議中央分區要更合理，最好暫緩推動。分區使用圖資，主要來自各事業主管機關提供，但圖資、成圖時間不一，精度也不一致，應重新檢討圖資，才能精確反映現狀。

中央強調國土計畫保障既有合法權利，對民眾財產損失未提及，建議中央修法研議補償機制。南投縣民申請的開發許可或興辦事業計畫，如未能在明年4月30日前完成登記，中央應研擬相對配套措施。

至於原住民保留地還有一部分位在公有森林區，按現在原則是畫為國1，未來將辦理權利賦予給原住民，如有涉及公有森林的話，建議優先劃設為農4。

原住民微型聚落國土管理署強調要以三棟建物為基本單元，但不符合原住民族散居的特性，建議以兩棟建物作為基本單元。

林儒暘說，依照國土計畫法規畫實施，南投就失去進步發展的機會，不只民眾興建房屋、建築成本更高、程序更複雜，茶葉、水果、蔬菜想要加工都很困難，南投人口外流、高齡化，這幾年大力提倡青年返鄉，稍有成果。但未來全線主要都是國土保育區，要發展農產加工、休閒農業，限制和申請程序都很困難，怎麼吸引青年返鄉？

南投縣 原住民 青年

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