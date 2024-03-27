台中售19筆畸零地 盧秀燕再釋疑

台中市政府月初標售抵費地，引發內政部長林右昌隔空呼籲暫緩賣地。台中市市政會議昨天通過處分西屯區19筆108.4坪市有地，市長盧秀燕說明，中央規定市有土地500坪以上不得標售，她上任後限縮到100坪以上就不出售；至於抵費地屬於開發所得，依法須標售償還開發成本。

民進黨議員曾朝榮說，市府標售畸零地，鄰近的民間土地為了土地完整，只好依市府訂定的高價買入，市府不能因為抵費地是投資所得就「大賣特賣」，恐帶頭拉高地價。國民議員邱愛珊說，她贊成出售畸零地，讓周邊土地開發區塊更完整，至於開發分配的土地，盡早釋出而不是囤積，才不會讓外界認為囤地哄抬價格。

中市府3月7日標售13、14期重劃區抵費地，引發中央、地方因標售土地對槓。中市地政局表示，2開發案總貸款金額220多億元，每年需償還3.68億元利息，依法標售抵費地。

盧秀燕昨天主持市政會議，會中通過財政局提案，處分西屯區廣福段13-1地號等19筆土地，總面積約108.4坪，屬於市有非公用土地，畸零地讓售9筆、承租讓售4筆、公開標售6筆。

財政局表示，這19筆土地畸零狹小，夾在私有土地間或地形不方整，為使土地有效利用，依土地法規定，完成5年為限的處分程序，依市有財產管理自治條例辦理出售。

盧秀燕表示，這次出售19筆土地共108坪，平均1筆5坪，畸零地難管理，鄰地所有權人沒取得土地，就無法完整利用土地；市府土地分2大類，市府原有的市有土地，中央規定500坪以上不得出售，她上任後限縮到100坪，以留住土地。

盧解釋，另一類是市府投資開發的土地，這類土地不會囤積，視預算需要出售，標售所得金錢在作為施政財源，不管中央或地方都是如此；地方稅收普遍不足，規費收入有限，市府經營的果菜市場、肉品市場等，收益可挹注市庫，另外區段徵收、土地重劃等，也會帶進收益。