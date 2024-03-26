大里魚群暴斃 臭氣沖天惹怨

台中市大里區十九甲派出所前的頭汴坑溪，近日出現大量魚群暴斃，魚屍密密麻麻浮在水面上，曝曬太陽後發出陣陣異味，水利署第三河川分署已派員撈捕。當地議員江和樹質疑，鄰近大里工業區有工廠排放廢水導致。不過，台中環保局表示，近日氣溫上升，布袋蓮大量繁殖，加上河川溶氧量監測偏低，才導致魚群暴斃。

頭汴坑溪位於立仁橋下游右岸的灌溉取水口，布滿大量魚屍，密密麻麻的，初估有上萬條。江和樹說，前天下午就獲報有魚屍，沒想到第三河川分署撈捕後，昨天又出現更多，初估有上萬條，因為天氣炎熱，現場臭氣沖天，隨著南風飄散到周邊社區，居民抱怨不斷。

江和樹表示，頭汴坑溪近年已經多次出現魚群大量暴斃，而且都在大里工業區下游段，都在假日過後就出現，其他河川也沒有類似狀況，懷疑有不肖業者趁著假日偷排廢水污染河川，才會造成魚群暴斃。

環保局稽查大隊長羅文龍說，已鎖定上游數家表面處理業監測，但尚未發現有排放汙染物。昨天經採檢，未查獲重金屬和氰化物。

羅文龍說，環保局在該河段裝有「水盒子」監測裝備，通常水中溶氧量3以下，魚類即無法生存；23日尚未獲報有魚群死亡，24日起氣溫上升，又逢枯水期，該河段布袋蓮大量生長，水中溶氧量降至1以下，推估為魚群死亡原因。

他推測，大批魚屍都張大嘴，顯見在水中溶氧量太低，才導致魚群無法存活；昨發現現場魚屍幾乎腐爛，可能死亡時間多時，不排除先卡在支流的布袋蓮中，近日才順流而下聚集在立仁橋河段，將持續追查。