聽新聞
test
0:00 / 0:00
大里魚群暴斃 臭氣沖天惹怨
台中市大里區十九甲派出所前的頭汴坑溪，近日出現大量魚群暴斃，魚屍密密麻麻浮在水面上，曝曬太陽後發出陣陣異味，水利署第三河川分署已派員撈捕。當地議員江和樹質疑，鄰近大里工業區有工廠排放廢水導致。不過，台中環保局表示，近日氣溫上升，布袋蓮大量繁殖，加上河川溶氧量監測偏低，才導致魚群暴斃。
頭汴坑溪位於立仁橋下游右岸的灌溉取水口，布滿大量魚屍，密密麻麻的，初估有上萬條。江和樹說，前天下午就獲報有魚屍，沒想到第三河川分署撈捕後，昨天又出現更多，初估有上萬條，因為天氣炎熱，現場臭氣沖天，隨著南風飄散到周邊社區，居民抱怨不斷。
江和樹表示，頭汴坑溪近年已經多次出現魚群大量暴斃，而且都在大里工業區下游段，都在假日過後就出現，其他河川也沒有類似狀況，懷疑有不肖業者趁著假日偷排廢水污染河川，才會造成魚群暴斃。
環保局稽查大隊長羅文龍說，已鎖定上游數家表面處理業監測，但尚未發現有排放汙染物。昨天經採檢，未查獲重金屬和氰化物。
羅文龍說，環保局在該河段裝有「水盒子」監測裝備，通常水中溶氧量3以下，魚類即無法生存；23日尚未獲報有魚群死亡，24日起氣溫上升，又逢枯水期，該河段布袋蓮大量生長，水中溶氧量降至1以下，推估為魚群死亡原因。
他推測，大批魚屍都張大嘴，顯見在水中溶氧量太低，才導致魚群無法存活；昨發現現場魚屍幾乎腐爛，可能死亡時間多時，不排除先卡在支流的布袋蓮中，近日才順流而下聚集在立仁橋河段，將持續追查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言