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親子注意！后里森林公園再進化 搖籃特色遊戲場年底完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
后里森林公園量身打造台中市首座「自然」主題的搖籃特色遊戲場，今建設局長陳大田主持開工祈福典禮，預計今年底開園。圖／台中市政府提供
后里森林公園量身打造台中市首座「自然」主題的搖籃特色遊戲場，今建設局長陳大田主持開工祈福典禮，預計今年底開園。圖／台中市政府提供

后里森林公園量身打造台中市首座「自然」主題的搖籃特色遊戲場，今建設局長陳大田主持開工祈福典禮，預計今年底開園。園區規劃「猴森堡壘」、「森林挑戰」、「迷宮花園」等數個主題遊戲區，結合月亮吊床等35座不同林間特色吊床，陳大田說，遊戲場如搖籃般，成為孩子快樂成長茁壯的場域。

此案由建設局攜手民間基金會共同合作，投入3700萬元經費打造特色遊戲場，陳大田指出，設計階段透過地方說明會及參與式設計工作坊，理解孩童的遊戲需求，並取得地方、公民團體、親子家庭、身心障礙兒童等各方意見交流及反饋，轉化為遊戲場的設計概念，為地方量身訂做進化版美樂地。

陳進一步說明，后里森林公園位於后里區廣福里，前身為軍事基地，後規劃為2018台中世界花卉博覽會展覽用地，展期結束後轉型成為公園使用。

后里森林公園內部保留原有林木，形成自然蓊鬱的條件；透過涼爽遮陰的優良景緻，以自然為主題進行空間營造，規劃「猴森堡壘」、「森林挑戰」、「迷宮花園」等數個主題遊戲區，結合月亮吊床、錐形吊床、森林吊床等35座不同的林間特色吊床，提供大人、兒童與自然互動遊戲的機會，設計導入通用概念，使遊戲場宛如搖籃般，成為孩子快樂遊戲、成長茁壯的場域。

考量氣候變遷影響，導入自然通風且具有最大遮陽面積的遮陽設施，在細心設計下，配合日照角度對應大幅增加了遮陽面積，也讓遊戲場在不同時段皆可放心遊玩，給家長、孩童更舒適的遊樂環境。

建設局說明，今天后森搖籃特色遊戲場開工典禮所需經費由民間基金會所捐贈，特色美樂地預計今年下半年度開放。市議員陳本添、陳清龍、張瀞分、邱愛珊、建設局長陳大田、后里區長賴同一及地方里長等人均出席參與活動。

后里森林公園量身打造台中市首座「自然」主題的搖籃特色遊戲場，今建設局長陳大田主持開工祈福典禮，預計今年底開園。圖／台中市政府提供
后里森林公園量身打造台中市首座「自然」主題的搖籃特色遊戲場，今建設局長陳大田主持開工祈福典禮，預計今年底開園。圖／台中市政府提供
后里森林公園量身打造台中市首座「自然」主題的搖籃特色遊戲場，今建設局長陳大田主持開工祈福典禮，預計今年底開園。圖／台中市政府提供
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后里森林公園量身打造台中市首座「自然」主題的搖籃特色遊戲場，今建設局長陳大田主持開工祈福典禮，預計今年底開園。圖／台中市政府提供
后里森林公園量身打造台中市首座「自然」主題的搖籃特色遊戲場，今建設局長陳大田主持開工祈福典禮，預計今年底開園。圖／台中市政府提供

后里 森林公園

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