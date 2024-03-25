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茄苳公園車阻密集身障者出入困難 鄰台灣大道潛藏危機

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
許姓夫婦輪椅族進出公園，操作不便，市議：員黃守達要求建設局檢討。記者陳秋雲／攝影
許姓夫婦輪椅族進出公園，操作不便，市議：員黃守達要求建設局檢討。記者陳秋雲／攝影

台中市西區茄苳樹王公園是當地信仰中心，當初為保存千年茄苳樹，曾協商建商換地保護老樹。議員黃守達今會勘，公園出入口設有車阻，輪椅族、推娃娃車的家長出入不便。黃守達要求市府通盤檢討整個茄苳公園的車阻設計。

根據內政部營建署「都市人本交通道路規劃設計手冊」，行人動線應以不設置車阻為原則，若有設置車阻的必要，車阻間應保留1.5公尺的通行寬度。

議員黃守達說，茄苳公園的車阻，卻硬是橫亙在台灣大道行穿線前，保留寬度僅90公分，加上該處車流量大，進出非常危險。

黃守達指出，公園各出入口雖設有無障礙坡道，但全部被加上車阻，致小型入口輪椅、娃娃車完全無法通行；出入口則設置密集排列的ㄇ字型不鏽鋼車阻，雖量體較小的輪椅勉強能夠通行，但車阻設置位置不良，加上車阻的設計轉彎角度，障礙者進出公園格外艱辛，作為輔具使用的電動代步車更是無法進入。

參與會勘的障礙者許姓夫婦表示，他們使用的電動輪椅體積比較小，進公園操作起來已很勉強，更何況體積比較大的手動輪椅與電動代步車。另車阻位龍斜坡上，鑽進去還要轉兩次彎，相當不方便。

黃守達強調，周遭銜接的通道依舊能讓機車通行無阻。既然無法有效阻擋機車的進入，徒增障礙者的困擾，既不方便也不美觀。

建設局說明，這處公園經2018年改建後，地方反映因機車常違規駛入公園內，市府在出入口設置不銹鋼車阻，避免機車入公園，影響安全。

建設局表示，檢討調整車阻數量及位置，確保無障礙通行；另人行道周邊將評估增設「禁止車輛通行」告示牌，不定時派員加強巡查，維護品質。

台中市西區千年茄苳樹王，樹高約30公尺，台灣平地最老、最大的茄苳樹，被譽為「台中之寶」，市府成立文化生態公園。

許姓夫婦輪椅族進出公園，操作不便，市議：員黃守達要求建設局檢討。記者陳秋雲／攝影
許姓夫婦輪椅族進出公園，操作不便，市議：員黃守達要求建設局檢討。記者陳秋雲／攝影
茄苳樹王文化園區出口鄰台灣大道，進出不便增加交通危險。記者陳秋雲/攝影
茄苳樹王文化園區出口鄰台灣大道，進出不便增加交通危險。記者陳秋雲/攝影

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