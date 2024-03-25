大甲媽遶境4月5日登場 蘭陽戲劇團起駕戲周日暖身
大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月5日登場，台中市府文化局配合起駕日程，將於31日晚間在大甲區蔣公路及育德路口安排起駕戲，由蘭陽戲劇團演出「樊江關」，為遶境暖身。
台中市政府文化局今天發布新聞稿指出，每年農曆3月為期9天8夜的大甲媽祖遶境，已登錄為台灣重要民俗活動，是全台最重要宗教盛事之一，Discovery頻道更譽為世界3大宗教慶典之一，台中媽祖國際觀光文化節每年都會規劃辦理「起駕戲」及「觀禮台」匯演活動。
配合大甲媽遶境起駕日程，文化局表示，31日晚間7時將在大甲區蔣公路及育德路口安排「起駕戲」，由「蘭陽戲劇團」演出「樊江關」為遶境暖身，4月5日起駕當晚6時更邀請眾多優質演藝團隊帶來「觀禮台」匯演活動，歡迎民眾到大甲一同瘋媽祖，恭迎媽祖出巡。
文化局說明，4月5日起駕當晚6時在大甲區中山路與經國路口辦理「觀禮台」活動，將由台中市立大甲高中、天使女團、多組台中市街頭藝人及藝人陳孟賢等演藝團隊，帶來音樂、舞蹈、特技等表演。
文化局表示，在起駕日晚上11時媽祖起駕時，特別邀請民俗專家林茂賢和主持人李璇，詳細介紹遶境進香儀式流程及陣頭隊伍，讓民眾在參與遶境同時，也能了解媽祖科儀背後文化價值。
此外，文化局表示，「2024台中媽祖國際觀光文化節」將於4月、5月持續在各宮廟安排演出，包含台中萬春宮、北屯南興宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮及梧棲朝元宮等，歡迎民眾前往體驗廟埕看戲的美好時光。
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