真的「柔腸寸斷」？南投力行產業道路復建 7公里就33處嚴重災損

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路是沿線三村、六部落主要出入道路，也是台14甲線雪季期間重要替代道路，去年卡努風災受創嚴重，南投縣政府最近開始修復工程，第一階段7公里就有33處嚴重災損，預計到明年1月才能完工，居民擔心遇到颱風豪雨受損工程延宕，也影響農產品外運，影響部落生計。

力行產業道路北起仁愛鄉與台中市和平區交界處，往南銜接至台14線甲線，全長53.23公里，為台灣最長、海拔最高的鄉道，也是發祥、力行、翠華三村及華崗、翠巒、紅香、力行、慈峰、瑞岩6大部落主要對外聯絡要道，也是台14甲線雪季期間重要替代道路，但沿線地質破碎，又因颱風、豪雨受損，崎嶇難行還經常中斷。

南投縣府為了讓偏遠居民也能安全回家，這幾年投入數億元經費，修復災修毀損路段，更改善全線瀝青混凝土路面，讓農產運輸方便、居民出入更加安全，讓沿線部落居民相當感謝。

去年夏季颱風豪雨接連報到，7月杜蘇芮颱風已有坍方，8月卡努風災兩天降下970毫米雨量，仁愛鄉被災情分割成多個孤島，力行產業道路更柔腸寸斷。南投縣議會最近通過南投縣追加減預算，歲出追加預算達75億6970萬元，寫下南投縣新高，其中，行政院公共工程委員會核定公共設施復建經費就高達53億餘元。

經費到位後，縣府開始修復工程，第一階段為霧社端指標53公里到指標46公里大崩塌路段，長度僅7公里，卻有33處災損，都是路基流失、山壁崩塌，工程經費就需9700多萬元，工期預計明年1月才能完工。

縣府表示，災修工程2月動工，工期長達11個月，預計明年1月完工，最近重型機具陸續進駐施工，多處路段需進行刷坡清除危木石塊，視情況機動採取交通管制、疏導，民眾須小心通行。

高姓鄉民說，力行產業道路受損嚴重，路基流失、山壁崩塌修復都需耗費時間，期間還要擔心豪雨和颱風拖延修復進度，影響農產品運輸，讓居民生計受影響。

南投縣政府表示，力行產業道路經常性崩坍區，顯府會加強遠端攝影管理及雨量監測，及早災害預警並即刻搶通維持通行，也會規畫替代路段，讓沿線村落農產品可以順利運出。