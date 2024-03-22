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政院確定了！因應央行升息 7種貸款政府補貼

中市補助新購電動機車 育12歲以下子女加碼3千

中央社／ 台中22日電

台中市環保局今天公布，市民汰除老舊機車換購電動機車最高可補助3萬300元，特別針對育有12歲以下子女的市民加碼補助3000元，以鼓勵更多機車車主加速淘汰高碳排車輛。

台中市環保局說明，一般民眾汰除老舊機車換購電動機車最高可補助3萬300元，考量目前台中市機車數量仍逐年上升，為加速燃油機車汰除速度，除原先民國96年6月30日前出廠的1至4期老舊機車外，今年特別增加102年12月31日前出廠的5期燃油機車為汰舊換新補助車種。

為減輕育兒父母的負擔，環保局表示，特別針對育有12歲以下子女的市民額外加碼補助3000元，以鼓勵更多燃油機車車主汰換為電動機車，共同為台中市2050年淨零碳排目標盡一份心力。

環保局長陳宏益指出，台中市今年同樣以空氣污染物排放標準及排氣定檢不合格率，針對一般民眾分為4種老舊機車汰舊換購電動機車加碼補助級距。

陳宏益表示，補助級距分別為二行程機車汰購電動機車最高補助3萬300元、1至3期老舊機車汰購電動機車補助2萬7300元、4期機車汰購電動機車補助2萬4300元及5期機車汰購電動機車補助1萬9300元；另外，中（低）收入戶民眾汰換電動機車，最高則可補助4萬2300元。

環保局提醒，台中市機車補助案件全面採線上申請，相關補助辦法將公告於「台中ㄅㄨㄅㄨ網」最新消息。申請今年度補助者，購車發票須為113年開立，於1月1日至12月31日（含）間完成舊車報廢、回收及新購車輛領牌，並於114年1月10日（含）前提出補助申請。

台中市 育兒 電動機車

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