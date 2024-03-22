九九峰氦氣球基地卡關 民航局、軍方同意開放空域

南投縣政府在草屯鎮打造「九九峰氦氣球樂園」，採用法國Aerophile公司超輕型球體，繫留300公尺高空，欣賞九九峰、烏溪河谷美景。不過，因為屬陸軍航空第602旅飛行空域，成為開發一大難題。縣府近日開會協商，民航局、軍方初步同意開放空域，須定期公告飛行及氦氣球操作細節，氦氣球可望在後年升空。

南投縣觀光處表示，法國Aerophile公司氦氣球、經營範圍超過40個國家，提供環保、安全的飛行體驗，這次採購最新型氦氣球體積達6000立方公尺，每次可容納30人搭乘、最大繫留高度達300公尺。法方人員去年便到九九峰會勘，提供建置技術指導和氦氣球營運經驗。

觀光處指出，氦氣球樂園經營團隊為久久森股份有限公司，投資團隊包含天際航空、雄獅旅行社、明日森林公司等，久久森公司也將斥資1億800萬元投入園區工程設備、室內裝修及戶外景觀，目標每年吸引50萬人次參觀。

不過，氦氣球為航空器，氦氣球升空需要通過5階段申請，經營團隊向民航局提出第1階段申請，因九九峰為陸軍航空第602旅飛行空域，民航局審核謹慎，進度推進受影響。縣府邀集民航局、陸軍航空特戰指揮部等單位協調，因氦氣球為繫留升空範圍固定，且最高300公尺，遠低於陸軍直升機飛行高度，氦氣球也會安裝飛航警示燈，民航局和軍方初步同意第一階段申請。