快訊

黃仁勳率30多家新創拚技術軍火 台廠能度過完美風暴？

立院登太平島江啟臣領軍 韓國瑜未報名避與蔡英文較勁

整理／央行升息半碼！對民眾荷包五大影響一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

九九峰氦氣球基地卡關 民航局、軍方同意開放空域

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
九九峰氦氣球樂園目前興建進度30%，最快後年8月營運。圖／南投縣政府提供
九九峰氦氣球樂園目前興建進度30%，最快後年8月營運。圖／南投縣政府提供

南投縣政府在草屯鎮打造「九九峰氦氣球樂園」，採用法國Aerophile公司超輕型球體，繫留300公尺高空，欣賞九九峰、烏溪河谷美景。不過，因為屬陸軍航空第602旅飛行空域，成為開發一大難題。縣府近日開會協商，民航局、軍方初步同意開放空域，須定期公告飛行及氦氣球操作細節，氦氣球可望在後年升空。

南投縣觀光處表示，法國Aerophile公司氦氣球、經營範圍超過40個國家，提供環保、安全的飛行體驗，這次採購最新型氦氣球體積達6000立方公尺，每次可容納30人搭乘、最大繫留高度達300公尺。法方人員去年便到九九峰會勘，提供建置技術指導和氦氣球營運經驗。

觀光處指出，氦氣球樂園經營團隊為久久森股份有限公司，投資團隊包含天際航空、雄獅旅行社、明日森林公司等，久久森公司也將斥資1億800萬元投入園區工程設備、室內裝修及戶外景觀，目標每年吸引50萬人次參觀。

不過，氦氣球為航空器，氦氣球升空需要通過5階段申請，經營團隊向民航局提出第1階段申請，因九九峰為陸軍航空第602旅飛行空域，民航局審核謹慎，進度推進受影響。縣府邀集民航局、陸軍航空特戰指揮部等單位協調，因氦氣球為繫留升空範圍固定，且最高300公尺，遠低於陸軍直升機飛行高度，氦氣球也會安裝飛航警示燈，民航局和軍方初步同意第一階段申請。

觀光處長陳志賢說，九九峰為火炎山地形，地質特殊、景觀優美，生態資源豐富，園區將建置森林空中探索步道、戶外廣場等，打造多功能遊憩空間，目前工程進度30％、經營團隊也會就後續申請程序向民航局、陸軍航空特戰指揮部請教細節，預計最快後年8、9月就可營運，藉由氦氣球帶動中潭公路沿線觀光發展。

九九峰熱氣球樂園設置全台首座氦氣球，並結合豐富生態、景觀，重振中潭公路觀光。圖／南投縣政府提供
九九峰熱氣球樂園設置全台首座氦氣球，並結合豐富生態、景觀，重振中潭公路觀光。圖／南投縣政府提供

南投 團隊 旅行社 民航局 觀光 陸軍

延伸閱讀

共機搶占台海四面空域擾我空防 國軍嚴密監控應處

開拓兩岸航線？ 星宇執行長率團訪問大陸民航局

空拍珍貴影像遭檢舉...南王部落不滿挨罰30萬元 民航局回應了

金馬地區濃霧攪局 民航局：協調加開機、船疏運旅客

相關新聞

全國環團反晶鼎焚化爐 批「汙染者還拿優渥補貼」

晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，3月14日舉辦施工前說明會場面混亂，是否算完成程序仍待環境部審查；...

晶鼎設焚化爐鄰近酪農、文蛤養殖區 環團反對到底

經濟部工業局規畫在彰濱工業區增設2座BOT焚化爐，由晶鼎綠能得標，引發地方抗爭，不論藍綠政界、地方環團到醫界都群起反對。...

晶鼎焚化爐是否繼續走下去 中央說明會審查結果是關鍵

經濟部規劃在彰濱工業區打造事廢焚化爐，晶鼎綠能公司BOT得標，業者3月14日舉辦的說明會引發軒然大波，卻是攸關全案能否繼...

大甲華龍國小人行道破碎 蔡其昌、施志昌爭取千萬預算下周動工

台中市大甲區華龍國小約500名師生，上、下課高密度使用周遭人行道，但人行道狹窄且破損不堪，恐造成學童步行跌倒，甚至受傷風...

九九峰氦氣球基地卡關 民航局、軍方同意開放空域

南投縣政府在草屯鎮打造「九九峰氦氣球樂園」，採用法國Aerophile公司超輕型球體，繫留300公尺高空，欣賞九九峰、烏...

用手機也能攔公車！台中笑臉鈴鐺候車亭服務燈再升級

台中市建置黃色笑臉鈴鐺造型的候車亭服務系統已4年，目前全市共367處公車站點設置，今年擴大服務功能，完成視障者語音引導功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。