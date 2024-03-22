快訊

中職／以隊長身分加盟！ 龍隊勝利女神李多慧真的變「小龍女 」

獨／賴清德參觀無人機國家隊 螺旋槳竟出現「made in China」

長榮經營權之爭...老三連襟謝國獻找黑道恐嚇老臣 判關3年10月定讞

晶鼎設焚化爐鄰近酪農、文蛤養殖區 環團反對到底

聯合報／ 記者林敬家洪敬浤／彰化即時報導
彰化規劃興建晶鼎焚化爐，鄰近酪農業、養殖區產業聚集，居民日前到彰濱產業園區服務中心表達抗議。記者黃仲裕／攝影
彰化規劃興建晶鼎焚化爐，鄰近酪農業、養殖區產業聚集，居民日前到彰濱產業園區服務中心表達抗議。記者黃仲裕／攝影

經濟部工業局規畫在彰濱工業區增設2座BOT焚化爐，由晶鼎綠能得標，引發地方抗爭，不論藍綠政界、地方環團到醫界都群起反對。環團表示，彰化已有9座焚化爐，光彰濱線西區就有6座事廢焚化爐，加上北有台電中火、南有雲林六輕麥寮夾擊；晶鼎案場下風處就是鹿港老街，還鄰近牛奶生產重地福寶酪農區，衝擊中部空品與全台食品安全。

彰化縣是六都以外人口最多縣市，焚化爐數量也多，環團表示，彰化坐擁9座焚化爐，光彰濱線西區就有6座，有的燒SRF廢棄物揚堡、台灣鋼聯焚化爐，燒一般事廢的豐堉焚化爐，也有處理有毒事廢的日友焚化爐，加上和美、溪洲垃圾焚化爐，加上南北中火、六輕夾擊，彰化承受的汙染已超過負荷，不該再增設新的焚化爐。

彰化縣長王惠美表達反對立場，她強調新建焚化爐加重空汙。彰化縣環保局長江培根指出，建議中央優先考慮其他縣市設置或進行二階環評。上周晶鼎舉辦說明會時，民進黨立委陳秀寳到場反對，她說與抗爭民眾站在一起，質疑該說明會的合法性。

晶鼎新焚化爐位於彰濱鹿港區，南側下風處就是彰化福寶酪農專業區，文蛤牡蠣養殖區，也靠近鹿港運動中心與鹿港老街。

福興鄉長蔣煙燈表示，彰化酪農鮮乳產量占全國60%，如果福寶村受污染，影響全國人民的健康，希望晶鼎滾出彰濱。福興酪農區許姓班長說，酪農區成立50年，台灣4大牛奶廠都在福寶收牛奶，如果設置焚化爐，造成的空氣、環境污染，會造成乳牛生病，衝擊酪農產業。

彰化醫界也群起反對，包含彰化縣醫療界聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、彰基、彰化秀傳、彰濱秀傳醫師都出面反對，號召捍衛縣民健康，反對鹿港增設晶鼎焚化爐。

鹿港開業醫師葉宣哲說，鹿港肺癌發生率從1990年每10萬人12人，到近年高達67人，增加5倍以上，彰化肺癌發生率是全國平均數1.5倍。彰基小兒科醫師錢建文說，中部戴奧辛汙染的致癌風險，超過可接受風險4倍，晶鼎案的環評健康風險評估，沒有納入周邊9座焚化爐，要求把方圓20公里的焚化爐戴奧辛產量，重新納入評估。

戴奧辛 文蛤 焚化爐 牡蠣 王惠美 環評 空汙 鹿港

延伸閱讀

防大甲媽遶境衍生暴力事件 彰化衝突熱區淨空

影／彰化塑膠粒廠火警巨大濃煙竄天際 警消人力吃緊急搶救

鹿港市區受淹水之苦 彰縣府找到原因！投逾4千萬元新設箱涵分流

影／焚化爐說明會 彰化議員吳韋達在黑衣人群中舌戰公會理事長

相關新聞

高美濕地遊客大減 議員促搶救

交通部觀光署公布統計，2023年台中主要觀光景點吸引超過5933萬人次，比2022年增加2成多，不過台中有8處觀光景點人...

全國環團反晶鼎焚化爐 批「污染者還拿優渥補貼」

晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，3月14日舉辦施工前說明會場面混亂，是否算完成程序仍待環境部審查；...

晶鼎設焚化爐案／鄰近酪農、文蛤養殖區 環團反對到底

經濟部工業局規畫在彰濱工業區增設2座BOT焚化爐，由晶鼎綠能得標，引發地方抗爭，不論藍綠政界、地方環團到醫界都群起反對。...

台中托育副食品費 預計下月調漲

物價上漲、電價看漲，台中市托育人員發展協會陳情，托育工作薪資偏低，副食品費長達10年未調整，甚至得倒貼準備食材。議員表示...

城市交流熱 盧秀燕：不必想太多

台中市長盧秀燕近日跨縣市交流頻繁，除赴南投與女縣市首長合體，昨天嘉義市長黃敏惠到台中搭捷運、考察交通、景觀建設，近期台北...

鹿港市區改善淹水 新建箱涵分流

彰化鹿港部分區域排水設施老舊，暴雨來容易淹水，彰化縣政府新建南分圳（埔崙里）箱涵，配合舊箱涵進行分流，工程預計年底完工。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。