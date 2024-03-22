晶鼎設焚化爐鄰近酪農、文蛤養殖區 環團反對到底

經濟部工業局規畫在彰濱工業區增設2座BOT焚化爐，由晶鼎綠能得標，引發地方抗爭，不論藍綠政界、地方環團到醫界都群起反對。環團表示，彰化已有9座焚化爐，光彰濱線西區就有6座事廢焚化爐，加上北有台電中火、南有雲林六輕麥寮夾擊；晶鼎案場下風處就是鹿港老街，還鄰近牛奶生產重地福寶酪農區，衝擊中部空品與全台食品安全。

彰化縣是六都以外人口最多縣市，焚化爐數量也多，環團表示，彰化坐擁9座焚化爐，光彰濱線西區就有6座，有的燒SRF廢棄物揚堡、台灣鋼聯焚化爐，燒一般事廢的豐堉焚化爐，也有處理有毒事廢的日友焚化爐，加上和美、溪洲垃圾焚化爐，加上南北中火、六輕夾擊，彰化承受的汙染已超過負荷，不該再增設新的焚化爐。

彰化縣長王惠美表達反對立場，她強調新建焚化爐加重空汙。彰化縣環保局長江培根指出，建議中央優先考慮其他縣市設置或進行二階環評。上周晶鼎舉辦說明會時，民進黨立委陳秀寳到場反對，她說與抗爭民眾站在一起，質疑該說明會的合法性。

晶鼎新焚化爐位於彰濱鹿港區，南側下風處就是彰化福寶酪農專業區，文蛤、牡蠣養殖區，也靠近鹿港運動中心與鹿港老街。

福興鄉長蔣煙燈表示，彰化酪農鮮乳產量占全國60%，如果福寶村受污染，影響全國人民的健康，希望晶鼎滾出彰濱。福興酪農區許姓班長說，酪農區成立50年，台灣4大牛奶廠都在福寶收牛奶，如果設置焚化爐，造成的空氣、環境污染，會造成乳牛生病，衝擊酪農產業。

彰化醫界也群起反對，包含彰化縣醫療界聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、彰基、彰化秀傳、彰濱秀傳醫師都出面反對，號召捍衛縣民健康，反對鹿港增設晶鼎焚化爐。

鹿港開業醫師葉宣哲說，鹿港肺癌發生率從1990年每10萬人12人，到近年高達67人，增加5倍以上，彰化肺癌發生率是全國平均數1.5倍。彰基小兒科醫師錢建文說，中部戴奧辛汙染的致癌風險，超過可接受風險4倍，晶鼎案的環評健康風險評估，沒有納入周邊9座焚化爐，要求把方圓20公里的焚化爐戴奧辛產量，重新納入評估。