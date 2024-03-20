改善率全國第一 台南去年空品良率90.8%創歷史新高

台南市政府今天表示，民國112年台南市空氣品質良率90.8%，創歷史新高，PM2.5監測濃度18.2μg/m3，較108年同期改善逾18%，改善率全國第一。

台南市政府環保局今天指出，台南推動亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫，在固定源管制輔導74家高臭氧生成潛勢工廠，削減揮發性有機化合物（VOCs）21公噸；逸散源管理導入監測連動灑水設施和智能AI汙染辨識系統，有效降低揚塵污染；移動源管制則持續提供汰舊換購機車補助，鼓勵換購電動機車，減少汙染排放量。

環保局表示，未來將加強工業和交通汙染源管控，持續推動使用清潔能源，且擬定第2期空氣污染防制計畫，結合淨零碳排策略進行管制，包括市區公車2030年全面電動化、以AI車流辨識及路況監控推動號誌系統化等，預估每年減少0.87公噸NOx、1.03公噸VOCs、549公噸CO2排放。環境部近年監測數據則顯示，台南空氣品質改善有成。