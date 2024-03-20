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台灣大道月台較高 身障者怨電巴「拒載」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市議員陳淑華與市府及公車業者會勘，電動公車無障礙斜坡板與月台差5公分，停靠架設輪椅渡板困難，造成身障者搭車難題。圖／議員陳淑華提供
台中市議員陳淑華與市府及公車業者會勘，電動公車無障礙斜坡板與月台差5公分，停靠架設輪椅渡板困難，造成身障者搭車難題。圖／議員陳淑華提供

台中市行駛台灣大道各路線公車預計2025年全面電動化，且多是低地板。議員陳淑華指出，有身障者反映，台灣大道公車專用道月台與新型電動公車的無障礙斜坡板相差5公分，停靠架設困難，請身障人士搭下一班，「形同拒載」。議員要求改善新型電巴輪椅渡板設計及操作，提供無障礙環境。

交通局表示，目前中央對低地板公車設計、規格均全國一致，因應不同的路側環境，每輛低地板公車均有側傾、舉升功能，可操作對準月台。持續要求強化駕駛員教育訓練，熟悉無障礙渡板操作，讓身障乘客更方便上下車。

台灣大道公車專用道從西區五權路口到沙鹿區英才路口，行經中區、西區、北區、西屯區、龍井區與沙鹿區；公車路線包括300到310線及支線等11線公車，雙向共設有39座候車月台，是台中載客數最高的路線。

議員陳淑華說，接到身障者及家長反映，台灣大道公車改為新型電動公車，但新型電公車停靠台灣大道車站月台時，架設輪椅渡板非常困難，駕駛搞半天往往放棄，請身障者搭下一班，「形同拒載」。有盧姓婦人向議員反映，她的孩子就讀靜宜大學的身障學生，搭公車常被不平等對待、心理受挫。

陳淑華邀市府交通局、公車業者、身障學生、家長實地會勘，低地板公車高度20公分，台灣大道公車站月台高度25公分，操作無障礙渡板費時，根據實測，操作一次需要7分鐘。

陳淑華說，大眾運輸須解決身障人士搭乘困難，優化台灣大道電動公車無障礙渡板設計及操作，另要求市府強化駕駛員訓練熟悉無障礙渡板操作，鼓勵駕駛員服務身障乘客及需要的朋友，讓大眾運輸更友善、更親民。

交通局表示，會創造大眾運輸無障礙環境，持續定期與社福團體、客運公司召開會議，檢視各項服務流程，並透過評鑑制度鼓勵業者邀請社福團體代表擔任教育訓練講師，由社福團體提供教材、輔具，讓駕駛員實際體驗身障者的乘車感受，社福團體代表也能了解從業人員實務操作問題，提供建議。

台中市議員陳淑華與市府及公車業者會勘，電動公車無障礙斜坡板與月台差5公分，停靠架設輪椅渡板困難，造成身障者搭車難題。圖／議員陳淑華提供
台中市議員陳淑華與市府及公車業者會勘，電動公車無障礙斜坡板與月台差5公分，停靠架設輪椅渡板困難，造成身障者搭車難題。圖／議員陳淑華提供

公車 議員 身障者

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