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台積電擴廠恐造成塞車問題 台中藍委籲陳建仁預為因應

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔今就台積電擴廠及中科擴建議題，提到台積電到日本熊本設廠後衍伸的嚴重塞車問題，呼籲行政院長陳建仁預為因應。圖／廖偉翔辦公室提供
國民黨立委廖偉翔今就台積電擴廠及中科擴建議題，提到台積電到日本熊本設廠後衍伸的嚴重塞車問題，呼籲行政院長陳建仁預為因應。圖／廖偉翔辦公室提供

國民黨立委廖偉翔今就台積電擴廠及中科擴建議題，提到台積電到日本熊本設廠後衍伸的嚴重塞車問題，呼籲行政院長陳建仁預為因應，就「40M-4漢翔路延伸」及「福林路延伸」兩項工程提高補助金額，若不盡速敲定，未來可能要花更多的錢來做工程。

行政院長陳建仁表示，兩項工程可以爭取「道路交通系統建設計畫方案」3.5億元的補助，其他的部分例如用地費會請相關機關研議協助。

另就台中捷運藍線問題，廖偉翔提出台中捷運藍線已經核定，代表過去爭議已經釐清，應該加速開工，同時也希望中央增加補助，因為台中相對高雄黃線、林園線地方只需要負擔4成，但台中捷運藍線卻要負擔6成，如果因為台中財政等級高負擔比例就應該比較高，那是變相懲罰好學生；希望中央用專案補助的方式增加挹注。陳建仁說，中央有其他經費補助，建議台中市府申請其他經費來挹注該工程。

廖偉翔提到，台中國際機場是全台灣唯一一個沒有聯外軌道的國際機場，希望儘盡速審議捷運橘線的可行性評估及後續的綜合規畫，拜託陳建仁及交通部長王國材和工程會主委，未來藍線基本設計及橘線核定上，公文不要來來回回導致時序再度延長。

就地方公共工程方面，廖偉翔表示，西屯區市政路開闢埋設管線工程，預算金額約3700萬卻7次流標，希望公共工程委員會主委吳澤成協助關心，1個月內回覆辦理情形，希望能讓地方建設順利推進。

台中捷運 廖偉翔 陳建仁

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