白沙屯媽、大甲媽「雙媽」超級比一比 王金平曾指出五大不同

媽祖是台灣重要信仰，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香，台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境，同列為國家級文化資產，各有大批信眾，雙媽超級比一比，話題十足。立法院前院長王金平曾比較「雙媽」差別，至少在目的地、神像、路線、神轎及陣仗有五大不同，也掀起信眾熱議。

白沙屯媽、大甲媽都擁有大批信眾，進香、遶境都是宗教盛事，兩廟相距約30公里，進香、遶境路線時間相仿，雙媽會年年都是矚目焦點，根據拱天宮文化組考證，雙媽會歷史有6次。其中，2004年在台中沙鹿、2005年在彰化田尾路上相會，白沙屯媽2006年駐駕，及2017年、2020年、2023年停駕鎮瀾宮，今年白沙屯媽進香3月18日出發，26日回宮，大甲媽遶境4月5日起駕、14日回鑾，雙媽肯定不會在路途中相會。

至於雙媽的不同，王金平幾年前曾在臉書比較兩位媽祖在目的地、神像、路線、神轎及陣仗，五大面向不同。其中，大甲媽遶境行程與路線事先排定，全程9天8夜，跨越台中、彰化、雲林、嘉義縣市340公里，目的地為嘉義新港奉天宮。

白沙屯媽祖到雲林縣北港朝天宮進香來回約400公里，進香期程擲筊向媽祖請示，路線、行止不定，曾經長達12天，也曾短至6天，甚至最短32個小時從拱天宮急行軍到朝天宮。

白沙屯媽進香乘坐4人抬的輕便神轎，鑾轎頂粉紅遮雨布，近年來在網路被年輕信眾暱稱「粉紅超跑」，進香傳統還有附近後龍鎮山邊媽祖同轎，轎身為竹製籐編，轎身輕巧靈活，回宮安座當天，白沙屯媽依例在中途的通霄秋茂園，從輕便輦轎換乘莊嚴華麗的8抬大轎回宮。