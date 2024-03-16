王惠美拜會鄭文燦 彰化鐵路高架化檢修場地點仍無共識

歷經11年爭取的彰化市鐵路高架化案，可行性評估報告好不容易在2021元月獲行政院核定，卻因檢修場遷移地點問題起波折，彰化縣府團隊昨在在立法院副院長江啟臣的安排，由縣長王惠美帶領北上拜會行政院，會中行政院副院長鄭文燦指出，目前花壇基地縮減面積，加上二水基地，應是較佳的做法。縣府指出，將會進一步評估。

彰化市鐵路高架化工程，交通部鐵道局辦理綜合規劃已1年8個月，縣府希望彰化機檢段遷移至台鐵現有大肚區國有鐵路用地占地達48公頃，撤回在花壇、二水拆除民宅及徵收大量民地的方案，以免將來面臨地方民眾的抗爭，而且經費將增加70億，更延後3年完工。

針對檢修場遷移問題，王惠美也屢次砲打中央，她在縣議會答詢及選舉場合強調既然在台鐵在大肚有地卻不用，偏偏要用花壇、二水的土地，一拆要拆500多間的房子，與民爭地。

但昨天經交通部及縣府充分表逹意見後，鄭文燦裁示，彰化市鐵路高架化一案，最理想的方案是零拆遷，但幾乎不可能，所有重大建設計畫幾乎都會面臨拆遷問題，希望讓王縣長、縣府能充分理解，並以能促進彰化縣最大發展的角度來思考。

鄭文燦指出，以目前各方案來看，花壇基地縮減面積，加上二水基地，鐵軌4股變3股的方案，應是較佳的做法，請鐵道局、台鐵公司跟彰化縣政府做密切討論，在兼顧臺鐵公司營運立場，並以最小拆遷為原則來做本案，以加速綜合規劃報告核定。

彰化縣府交通處說，大肚本來就有台鐵國有地，面積大足以容納機檢段空間，相對拆遷少，但鐵道局評估考量車輛調度等問題，主張使用花壇基地，並將一部分移到二水營運，減少花壇的徵收面積，對於縣府方案未能被採納，縣府將針對結論再進一步評估。