綠色產業興起 中彰投分署啟動綠領人才培訓

因應綠色產業興起，帶動綠領人才需求，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天舉行綠領人才培訓據點啟動儀式，以加速企業淨零碳排人才培育，提升台灣綠色競爭力及促進永續發展。

勞動部勞動力發展署中彰投分署下午舉辦「淨零急先鋒 職訓綠轉型─職業訓練接軌淨零碳排暨人才培訓據點啟動儀式」，近百名公協會、企業及學界等代表出席見證，產學研界齊聚共同探討ESG人才培育相關做法及經驗交流。

勞動力發展署長蔡孟良致詞表示，因應綠色產業興起帶動綠色人才需求，目前正積極布局協助勞工職業訓練及企業人才培育輔導服務。中彰投分署推動兩大計畫並多面向啟動綠領人才培育，於自辦訓練課程全面納入淨零碳排課程及打造減碳實作場域，以強化育成勞工專業與淨零碳排意識的跨域技能。

蔡孟良指出，同時委託財團法人中國生產力中心成立「ESG人才培訓據點」，帶動轄區淨零碳排人才質與量的提升。勞動部將持續為培育永續淨零人才而努力，以加速企業淨零減碳的推動，提升台灣綠色競爭力及促進永續發展。

中國生產力中心副總經理陳詩龍表示，很高興能與中分署攜手合作迎接新時代的挑戰，未來ESG人才培訓據點將著手強化轄區產業公協會與廠商資源連結，助力企業綠色轉型的ESG人才培訓輔導服務、擴大辦理職前訓練及在職訓練課程銜接就業的整合式服務。

中彰投分署說明，出席今天活動的產學代表，也以企業推動淨零經驗及ESG人才培育議題為主軸，進行探討及交流，藉以聽取各方對於淨零碳排的深刻思考及對未來展望，作為中分署未來推動綠領人才培育政策參考，攜手邁向永續未來。