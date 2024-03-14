快訊

00940一窩蜂申購如「羊群效應」…ETF仍有風險會上下波動！ 他：股市賠錢其實是好的開始？

測試飛機輪圈未戴安全帽爆頭亡 台南輪圈工廠停工、罰鍰30萬

趕快備份！LINE最多人愛用1功能7月真的消失 網傻眼狂轟：先砍VOOM好嗎？

白沙屯媽祖進香18日起駕 彰化志工協會供6900個餐盒

中央社／ 彰化14日電
苗栗白沙屯媽祖徒步往雲林北港進香，18日登轎出發 。本報資料照片
苗栗白沙屯媽祖徒步往雲林北港進香，18日登轎出發 。本報資料照片

苗栗白沙屯媽祖徒步往雲林北港進香，18日登轎出發，彰化縣白沙屯媽祖志工協會將在進香期間提供補給品給參與民眾，並發放6900個餐盒。

彰化縣白沙屯媽祖志工協會告訴中央社記者，19至24日會有茶水車輪流服務，並提供痠痛藥布、精油、口罩等，20日設點心補給站，分享包括水煮玉米、炸香腸、炸雞米花等，21日晚餐時間會到駐駕點發放6900個餐盒。

志工協會表示，被冠上「粉紅超跑」之名的白沙屯媽祖鑾轎路線不固定，去年媽祖去程時，原本協會準備的點心攤在溪州鄉前端等，設備都擺好了，未料媽祖鑾轎往二水鄉方向前進，後來他們移到雲林林內鄉等候，結果鑾轎又轉到溪州，「白沙屯媽祖很有個性，這可能也是吸引許多信徒的原因之一」。

協會指出，白沙屯媽祖到北港進香是中部一年一度盛事，這次來自各縣市物資捐贈都非常踴躍，安親班小朋友還幫忙在痠痛藥布上蓋印章，家長協助包裝，地方幾乎全員動起來。

編輯推薦

北港 白沙屯媽祖

延伸閱讀

粉紅超跑白沙屯媽祖18日起駕 大甲警公布交通疏導措施

白沙屯、大甲媽祖將繞境 清水警贈火紅禮...找背黑包員警拿

2024白沙屯媽祖進香完整資訊！「粉紅超跑」日程、路線公開 住宿、穿著、行李、禁忌一次看

母攔轎跪求白沙屯媽護病兒 善心老闆被托夢伸援手 腦萎縮兒已上學

相關新聞

影／彰化焚化廠說明會不歡而散 鄉民放話發動10輛遊覽車到縣府抗議

彰化縣溪州焚化廠灰爐渣規畫運到舊福興芳苑垃圾聯合掩埋場處置，引起場址所在地的芳苑鄉民強烈反彈，今環保局舉辦說明會，與會地...

白沙屯媽祖進香18日起駕 彰化志工協會供6900個餐盒

苗栗白沙屯媽祖徒步往雲林北港進香，18日登轎出發，彰化縣白沙屯媽祖志工協會將在進香期間提供補給品給參與民眾，並發放690...

影／晶鼎焚化爐開說明會混亂 業者抗議聲中自行宣布會議完成

晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，今在彰濱產業園區服務中心舉辦說明會，多數反對鄉親因會議室爆滿擠不進去...

中捷警察搭捷運追嫌犯 盧秀燕：最嚴格標準讓民眾放心

台中捷運2月29日發生乘客亮槍事件，案發地點在車廂內，抵達豐樂公園站引發乘客恐慌奔逃，嫌犯下車6分鐘後再度登上列車前往烏...

台中海線第一座清水國民暨兒童運動中心上梁 8月底完工

台中市海線首座「清水國民暨兒童運動中心」，今天舉行上梁儀式，目前結構體已完成，接著做內裝與飾裝，預計今年8月底可完工，市...

台中新冠XBB疫苗打氣旺 「這2個因素」長者接種率6都第一

國內新冠疫情趨緩，疾管署公布，上周新增新冠併發症60例死亡病例，其中一名北部1歲男童未接種XBB疫苗，為新冠併發多重器官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。