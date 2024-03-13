母攔轎跪求白沙屯媽護病兒 善心老闆被托夢伸援手 腦萎縮兒已上學

拱天宮白沙屯媽祖去年進香行經彰化縣社頭鄉時，一位媽媽抱著腦萎縮的孩子攔轎跪拜，媽祖鑾轎還停下來賜福，後來社頭鄉一位工廠老闆竟得到媽祖托夢，找尋這對母子，在社頭鄉代邱湧錩上網貼文而找到母子，並贊助小朋友醫藥費等，現在5歲的男孩已到幼兒園上課，媽媽說今年還要去拜媽祖，感謝媽祖護佑。

邱湧錩今天也在網路Po文說「一年前的無心插柳善行，還在持續進行中，感謝白沙屯媽祖娘娘的牽引，及善心老闆的發願善心出錢出力。」

邱湧錩說，去年有位工廠老闆來找他說，白沙屯媽祖進香2月14日行經社頭，隔晚他就夢到媽祖托夢，夢中有一對母子，媽祖要他要幫這對母子，後來他們去找媽祖直播影音，發現在社頭鄉向媽祖跪拜的一對母子竟和夢中畫面一模一樣，他立刻在網路貼文，請民眾若認識這位媽媽，再和他連絡。

後來果然找到這位陳媽媽，當時她是抱著孩子攔轎請媽祖賜福，媽祖鑾轎也溫柔的停在母子前面，似乎像在聽她傾訴。

陳媽媽是嫁到南投的彰化二水人，是中低收入戶，育有三子，小兒子又腦萎縮，從小出入醫院治療，但她從沒想過放棄兒子，四年前就曾去拜白沙屯媽祖，希望媽祖保佑兒子平安長大，兒子無法走路，前年曾因腦萎縮腦水變濃而開腦住加護病房，去年又得再開刀，她才會攔轎拜媽祖，希望白沙屯媽護佑兒子，沒想到媽祖竟指定了貴人來幫他們。

工廠老闆在邱湧錩協助下找到了陳媽媽，也贊助了醫藥費等，陳媽媽說，小兒子身體好轉，如今已上幼兒園，雖仍不能走路，但老師和同學們對他很和善，常會逗笑兒子，今年白沙屯媽祖進香預計3月20日到彰化，她會再去拜媽祖，因媽祖的護佑，讓她更有勇氣。