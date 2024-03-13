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為參選縣長鋪路？彰化縣前副縣長洪榮章接工策會總幹事

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣前副縣長洪榮章將接任工策會總幹事，為參選下屆縣長鋪路。圖／本報資料照片
彰化縣前副縣長洪榮章將接任工策會總幹事，為參選下屆縣長鋪路。圖／本報資料照片

彰化縣前副縣長洪榮章獲縣長王惠美邀請，本月18日將接任彰化縣工商發展投資策進會總幹事，為他將投入下屆縣長選舉鋪路；洪榮章是黨職出身，熟悉選戰韜略，又有行政經驗，地方人緣佳，也無受人攻訐的缺點，被政壇認為是藍營強棒。

彰化縣政府近日發布人事命令，原工策會總幹事張寒青轉任縣府經濟暨綠能發展處長，工策會總幹事則由現任彰化肉品市場董事長洪榮章接任。由於洪榮章在副縣長任內與縣長王惠美有極佳默契，王惠美力挺洪榮章參選下屆縣長，在經綠處長出缺之際，拔擢張寒青轉任，洪榮章也順勢接任工策會總幹事，為參選縣長做準備。

工策會向來是縣市長固守及拓展工商界人脈與金脈的機構，總幹事一般都是由親信或選戰有功人士擔任。洪榮章在副縣長任內除獲王惠美信任外，他曾擔任國民黨南投縣黨部主委等要職，又在這次總統及立委選舉中，受王惠美邀請擔任競選總部執行長，主要負責組織打陸戰，掌握地方人脈，目前也兼任縣政顧問團團長，勤跑基勤。

不過，洪榮章仍然重申，他原本就「無欲則剛」，是很多支持者都希望他出來，他也不一定要選，但國民黨要選就要有選贏的魄力，一定要在初選階段就得評估出誰的勝算最大，讓各自支持者都能心服口服，才能團結在一起打贏選戰。

目前，國民黨除洪榮章外，現任立委謝衣鳯也十分積極，最近勤在北彰化各種場合曝光。謝衣鳯目前也是國民黨彰化縣黨部主委，她不諱言，國民黨要鞏固執政地位，下屆縣長人選仍須與布局最深的縣長王惠美共同討論，希望能協調，或者透過初選機制，推出最適當的人選。

彰化縣下屆縣長長熱門人選，除了國民黨謝衣鳯、洪榮章外，還包括謝衣鳯的弟弟、無黨籍彰化縣議長謝典林；民進黨立委陳素月、黃秀芳、陳秀寳都被提起，另彰化市長林世賢、前市長邱建富也有意角逐；民眾黨彰化縣黨部主委張雪如也說，下屆縣長選舉，民眾黨絕不會缺席。

洪榮章（右）曾以彰化縣副縣長職務，兼任工策會副主任委員，接受縣長王惠美頒與證書，沒想到卸下副縣長一年多後，接任總幹事，為參選下屆縣長鋪路。圖／洪榮章提供
洪榮章（右）曾以彰化縣副縣長職務，兼任工策會副主任委員，接受縣長王惠美頒與證書，沒想到卸下副縣長一年多後，接任總幹事，為參選下屆縣長鋪路。圖／洪榮章提供
國民黨彰化縣黨部本月3日舉辦新春團拜，有意參選彰化縣長的黨部主委、立委謝衣鳯（中）與前彰化副縣長洪榮章（左1）同框，引起矚目。圖／國民黨彰化縣黨部提供
國民黨彰化縣黨部本月3日舉辦新春團拜，有意參選彰化縣長的黨部主委、立委謝衣鳯（中）與前彰化副縣長洪榮章（左1）同框，引起矚目。圖／國民黨彰化縣黨部提供
洪榮章（右）在彰化縣副縣長任內，與縣長王惠美有絕佳默契，獲王惠美委以工策會總幹事職務，政壇認為是為參選下屆縣長鋪路。圖／洪榮章提供
洪榮章（右）在彰化縣副縣長任內，與縣長王惠美有絕佳默契，獲王惠美委以工策會總幹事職務，政壇認為是為參選下屆縣長鋪路。圖／洪榮章提供
彰化縣前副縣長洪榮章將接任工策會總幹事，為參選下屆縣長鋪路。記者劉明岩／攝影
彰化縣前副縣長洪榮章將接任工策會總幹事，為參選下屆縣長鋪路。記者劉明岩／攝影

國民黨 王惠美

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