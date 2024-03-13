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彰化縣民政處長賴致富退休 參議曾金來代理遺缺

中央社／ 彰化13日電

彰化縣民政處長賴致富擔任公職26年，將於3月16日退休，遺缺由縣府參議曾金來代理，縣長王惠美感謝賴致富完成交付各項民政業務，推動縣政順遂。

彰化縣政府今發布一級主管人事異動，透過新聞稿表示，民政處長賴致富服務公職26年，戮力從公，選擇於3月16日自願退休，其遺缺將由縣府參議曾金來代理，縣長王惠美及縣府團隊雖不捨，仍給予最大祝福。

王惠美肯定賴致富在任職期間協助推動各項民政業務，從疫情期間關懷防疫服務，到戶政、自治行政、兵役、宗教禮俗及民族事務等工作，兢兢業業，如期如質完成交付任務，推動縣政順遂。

即將代理處長的曾金來畢業於國立彰化師範大學商業教育學系行政管理碩士，縣府表示，他曾任彰化縣溪州鄉公所主任秘書、溪州鄉戶政事務所主任、鹿港鎮戶政事務所主任、縣府秘書、民政處副處長、社會處長、參議等職。

主任 王惠美

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